EU zag iets belangrijks over het hoofd bij invoeren van Chinese importheffingen

Iedereen behalve de mensen in Brussel heeft zo zijn twijfels over de werking van de ingestelde importheffingen op Chinese elektrische auto's. Met een nieuw onderzoek komt daar een einde aan. Hieruit blijkt namelijk dat het precies doet wat het moet doen, maar ook dat de EU wat steekjes heeft laten vallen.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: sinds het instellen van de importheffingen op Chinese EV's, is het aantal geïmporteerde vierwielers aanzienlijk gedaald. Over het eerste halfjaar van 2026 was 'slechts' 17 procent van alle in de EU verkochte elektrische auto's afkomstig uit China. Dat is 8 procent minder dan de 22 procent die in dezelfde periode in 2024, voor het instellen van de invoerheffingen, verkocht werden.

Doet wat het moet doen, maar niet helemaal

In eerste opzicht zou je dus kunnen stellen dit precies is wat de EU voor ogen had. Maar achter de cijfers speelt een andere beweging, stellen de onderzoekers van T&E. De daling komt namelijk niet zo zeer van Chinese autofabrikanten, maar voornamelijk van Westerse autobouwers die hun productie naar Europa hebben verschoven. Op zich ook geen slechte beweging, ware het niet dat Chinese fabrikanten over het algemeen er niet minder op zijn gaan importeren.

De onderzoekers halen BYD en SAIC als voorbeeld aan. BYD moet 17 procent importheffing betalen over elke EV, maar heeft tussen 2023 en 2025 de export naar Europa meer dan verdubbeld. Concurrent SAIC, die 35 procent moet betalen, heeft daarentegen de export gehalveerd.

Meer of minder export, je zou zeggen dat de extra importheffingen doorberekend worden aan de kopers. Toch blijkt dat maar tot beperkte hoogte het geval. Het idee van de heffingen was om de prijzen tussen Westerse producenten en de Chinezen gelijkt te trekken, maar dat is niet gelukt. Volgens de onderzoekers blijft een Chinese EV zo'n 21 procent goedkoper dan een vergelijkbaar Westers product.

Een andere aanpak

Dit prijsverschil lijkt voorlopig ook niet aangepakt te worden, want een groeiend aantal Chinese autofabrikanten aast op Europese productielocaties, waarmee de importheffingen in z'n geheel omzeild worden. Maar gelukkig heeft T&E daar een oplossing voor: een importheffing op Chinese accupakketten van 20 procent.

Met deze importheffing moeten meerder problemen opgelost worden. Zo zouden Chinese EV's die in Europa geassembleerd worden, alsnog eerlijk belast worden om een eerlijke concurrentiepositie met Westerse autobouwers mogelijk te maken. Daarnaast zou deze heffing het voor Europese producenten aantrekkelijker maken om accupakketten lokaal in te kopen. Chinese producenten zouden dan niet meer altijd de goedkoopste optie zijn.

Maar T&E erkent ook dat veel Europese autobouwers nu Chinese accupakketten gebruiken. Inkoop wordt voor hen daarmee duurder, en die kosten worden doorberekend naar de klant. Maar die prijsstijging zouden we amper moeten werken, want die zou beperkt zijn tot gemiddeld zo'n 2,8 procent.

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