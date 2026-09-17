Tuner komt met upgrade voor legendarische auto... uit 1999

Tuners gaan meestal met hun tijd mee, want er zit altijd ontwikkeling in welke auto's er aangepakt worden. Logisch, je wil natuurlijk de markt zoals 'ie nu is bedienen. Het voelt dus apart als een tuner doodleuk zegt dat ze iets ontwikkelen voor een auto uit 1999. De auto in kwestie is er dan wel weer geschikt voor, tenminste, op papier. Nissan-tuner Impul komt met een upgrade op de proppen voor een Nissan Skyline GT-R (R34).

En ja, met een productiestart op 1 januari 1999 is de Nissan Skyline GT-R van de R34-generatie alweer 27 jaar onder ons. Het kunnen aanpassen van de auto naar wens met een enorme aftermarket is gedeeltelijk wat de kracht is van die auto voor liefhebbers. Oftewel, dat er een enorme tuningcatalogus is voor die auto, da's logisch. Helemaal in de periode 1999 tot 2002 toen de R34 nieuw verkocht werd.

27 jaar later

Het is dus niet écht relevant meer om nu nog met upgrades te komen voor de Nissan Skyline GT-R R34, maar dat is precies wat Impul doet. Die naam doet heel wellicht een belletje rinkelen, het is een allround-upgrademerk opgezet door een ex-Nissan-medewerker. Voor een hoop Nissans was er Impul-spul, van bodykits tot motor-upgrades en alles er tussenin. Zelfs voor, eh, minder geliefde modellen.

Nu komt Impul dus met een upgrade voor de Nissan Skyline GT-R R34, maar voordat het allemaal klinkt alsof er iets groots gaat gebeuren: het betreft... een voorbumper. Eh, ja. Eentje die wat ons betreft niet eens een gigantische verbetering is, maar goed. Het betreft volgens Impul een bumper geïnspireerd op de Super GT-raceauto. Die had een uitgesproken zwart stuk waar enorme koelgaten zaten. Dat neemt Impul over op de bumper voor de R34.

Wat daar dan wel weer grappig aan is: het is niet enkel een optisch feestje. De bumper die Impul bedacht voor de Nissan Skyline GT-R R34 heeft dus grotere koelgaten. Aangezien de RB26DETT-motor veel meer vermogen aankan dan de '280 pk' die hij origineel had, moet er nog wel eens voor extra lucht gezorgd worden middels een grotere intercooler. Volgens Impul heb je zo makkelijk meer luchttoevoer.

Wat een bumper allemaal wel niet teweeg kan brengen. De bumper kost omgerekend 1.412 euro, wat gezien de prijzen van een Nissan Skyline GT-R R34 een schijntje is. Dat zorgt ook ervoor dat we twijfelen over of er markt is voor de Impul-bumper. Juist met de prijzen van R34's nu lijkt het erop dat een volledig onaangetast exemplaar een goudmijn is. Aan de andere kant, Impul is bepaald geen vreemde naam voor Nissan-fanaten.

Bestellen kan bij Impul voor elke variant van de Nissan Skyline GT-R R34. Behalve de Nismo Z-Tune, dat gaat niet passen. Jammer, dan moet je deze poepzeldzame R34 die richting het miljoen kruipt (of daar al voorbij is) origineel houden.

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