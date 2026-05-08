Wereldwijde doorbraak elektrisch rijden ook niet in 2035

Politici roepen om het hardst dat we allemaal aan de elektrische auto moeten. De werkelijkheid is weerbarstiger. Politici met plannen is leuk, de knappe koppen zijn realistischer. Op het Vienna Motor Symposium 2026 werd dat nog maar eens duidelijk.

Professor Stefan Pischinger van de RWTH Universiteit Aachen mocht tijdens de openingsdag aftrappen met een wereldwijde actuele schets van de automobielsector. Hij sprak daarbij uit dat volledige elektrische auto's in 2035 goed kunnen zijn voor 45 procent van de wereldwijde autoverkopen.

Let wel: dat is het meest optimistische scenario. In Europa was het plan lang dat in 2035 elke nieuw verkochte auto een elektrische auto moest zijn, maar daar is de Europese Unie inmiddels vanaf gestapt, ook na 2035 mogen er nog geëlektrificeerde auto's (lees hybrides) worden verkocht. In 2050 moet het de gehele Europese transportsector klimaatneutraal zijn.

De brandstofmotor is dood! Leve de brandstofmotor!

Ondertussen blijkt de verbrandingsmotor nog allesbehalve dood. Buiten Europa blijft ICE gewoon relevant en in China bestaat in 2040 naar verwachting nog altijd een fors deel van de markt uit auto’s met een verbrandingsmotor, al dan niet geëlektrificeerd. Sterker nog: de techniek ontwikkelt zich nog steeds razendsnel. Het in Graz gevestigede bedrijf AVL wist een verbrandingsmotor neer te zetten met een krankzinnig rendement van 48 procent. Dat was een paar jaar geleden bijna sciencefiction.

Aan de EV-kant gebeurt natuurlijk ook genoeg. Porsche komt met slimme oliekoeling voor de nieuwe Cayenne Electric Turbo en Volkswagen werkt aan een nieuwe generatie hybrides voor onder meer de Golf en T-Roc.

Interessant is vooral de opkomst van REEV’s: elektrische auto’s met range extender. In China gingen er vorig jaar al meer dan 1,2 miljoen van over de toonbank. Dat laat zien dat de wereld misschien helemaal niet kiest voor één oplossing. De boodschap uit Wenen was helder: de toekomst wordt niet zwart-wit. Elektrisch groeit hard, maar de verbrandingsmotor geeft zich voorlopig nog niet gewonnen. Dus in 2035 volledig over op de EV's? Wir schaffen das nicht.