In de nieuwste RAM zit de 5.7 liter HEMI V8 op de verkeerde plek

Heel Amerika is in rep en roer want er komt in 2027 een spiksplinternieuwe RAM op de markt en die kreeg deze week een prijskaartje. Voor net iets minder dan 40 duizend dollar mogen de Amerikanen nu een tien jaar oud model kopen en zijn ze het zevende merk dat het model gaat voeren. Het ergste van allemaal is dat de 5.7 liter HEMI V8 alleen achterin past en niet onder de kap...

We hebben het over de nieuwe RAM Promaster. De auto heeft niets, maar dan ook helemaal niets, te maken met de all-American pick-up trucks van het merk die de American lifestyle zo goed tonen voor onze marktkramen en aannemersaanhangers. Nee De RAM Promaster is het zevende merk dat een busje van Stellantis gaat voeren. Dan klinkt het opeens wel een beetje saaier natuurlijk.

RAM probeert het gewoon nog eens

RAM probeerde het al eens tussen 2015 en 2022 met een versie van de Fiat Ducato, maar de verkoopcijfers waren niet om over naar huis te schrijven. Daarom mag RAM het met de Promaster nog eens proberen met een rebadge van de Peugeot Expert / Citroën Jumpy / Iveco eJolly / Fiat Scudo / Opel Vivaro / Toyota ProAce.

De Promaster moet het segment van de middelgrote bestelauto in Amerika nieuw leven inblazen. Die midsize bestelauto bestaat namelijk helemaal niet in Amerika. Dus wat dat betreft is het een gat in de markt.

Wat zijn de verschillen?

De zevende broeder van dezelfde moeder dus, deze Amerikaanse RAM. Maar er is natuurlijk wel het één en ander anders dan de Europese bestellers. Hier zet Stellantis natuurlijk keihard in op de elektrische bestelauto. De Iveco variant is er zelfs alleen maar als EV. De rest van het aanbod is voorzien van een dieselmotor.

Zo niet de voor Amerika bestemde RAM Promaster. Die krijgt een 166 pk sterke 1.6 liter viercilinder benzinemotor gekoppeld aan een achttrapsautomaat en voorwielaandrijving. Eigenlijk niet RAM waardig. De 5,7 liter HEMI V8 past er wel in, maar alleen de laadruimte. De Europallet kennen ze daar niet, daar is de zevenling precies op maat voor gemaakt, maar gelukkig passen er ook twee Amerikaanse pallets in. Overigens wordt de RAM voor Amerika gebouwd in Turkije. Dus de nieuwste RAM is eigenlijk een Turks busje naar Europees model. Zal daddy Trump leuk vinden.

Definitieve prijs

Tot zover nog niet veel groot nieuws. Maar de richtprijs was dus onder de 40 duizend dollar. Dat is met een prijs van 39.995 dollar net gelukt. Woohoo. Het instapmodel van de RAM 1500 is 42.000 dollar. Dan krijg je nog steeds niet die 5.7 HEMI V8 motor, maar de 3.6L Pentastar V6. Voor 1.200 dollar meer zit die 5.7 liter HEMI V8 wel onder de motorkap van de echte Amerikaanse pick-up truck. Nou mogen jullie inschatten of de Amerikanen dan voor de Turks-Europese bus kiezen voor 40k of voor 43,2k een échte Amerikaan kiezen. Al is die wel minder praktisch waarschijnlijk. Bij deze RAM truck hoeven we ons in ieder geval niet druk te maken over grijze import...