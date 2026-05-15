In deze auto komt de compleet nieuwe V6 van Renault-Geely te liggen!

De autoshow van Beijing werd gedomineerd door EV’s en hybrides met een vierpitter, maar een joint-venture van Renault-Geely verraste met een compleet nieuwe V6. De grote vraag was: in welke auto’s komt dit blok te liggen?

Nieuwe V6 voor Lotus

We hebben nu het antwoord. De eerste auto die deze V6 krijgt is géén Renault of Alpine. Het is een Geely-merk dat aan de haal met de V6: Lotus. Dat hadden we achteraf gezien wel kunnen raden.

Lotus heeft natuurlijk al een V6 in de Emira liggen, maar die is afkomstig van Toyota. Deze wordt nu vervangen door een V6 uit eigen huis. Althans, de V6 is ontwikkeld door Horse Powertrains. En dat is dus een joint-venture van Renault en Geely.

Hybride

Een belangrijk verschil met de Toyota V6 is dat het een hybride aandrijflijn is. Dat is eigenlijk niet wat je wilt in een Lotus, want hybride betekent: meer gewicht. Gelukkig is de V6 zelf wel heel licht. Sterker nog, met 160 kg is het de lichtste V6 op de markt. En het feit dat het een hybride is maakt de auto weer een stukje interessanter voor de Europese markt.

De nieuwe V6 heeft een cilinderinhoud van 3,0 liter (het Toyota-blok was 3,5 liter) en een blokhoek van 90 graden. De zescilinder is goed voor vermogens tot 550 pk en 700 Nm. Dat is ruim voldoende voor een Lotus.

Nieuwe Emira en meer

De zescilinder komt in ieder geval in de vernieuwde Emira te liggen, die over enkele weken onthuld wordt. De 3,0 liter V6 vervangt niet alleen de oude V6, maar óók de Mercedes viercilinder. Dit wordt dus de enige aandrijflijn. Maar dat is nog niet alles: er zit nóg een sportwagen met V6 in de pijplijn. Mogelijk gaat Lotus voor deze auto de naam Esprit afstoffen.

Zoals we eerder al schreven is er bovendien nog een Lotus met V8 op komst. Deze V8 is waarschijnlijk afgeleid van de V6. Al met al zijn het interessante ontwikkelingen. Het lijkt erop dat Lotus eindelijk weer op de goede weg is. Nu Alpine nog!

Bron: Autocar