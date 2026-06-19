In deze gloednieuwe BMW M2 mag je al vanaf je 15e rijden!

BMW heeft het doek getrokken van een nieuwe hardcore-uitvoering van de M2. Dat klinkt als heel lekker nieuws voor de BMW-rijder, maar schijn bedriegt deels. Het model luistert naar de naam BMW M2 Racing. Jep: het is een raceversie die in de voetsporen treedt van de M2 CS Racing van de vorige generatie en ook een eigen raceklasse krijgt.

De basis van deze nieuwe M2-variant is het stijve chassis van de straatauto. Verder is de auto vanbinnen en vanbuiten volgehangen met racecomponenten. Onder de kap levert de krachtbron een specifiek afgestelde 230 kW (313 pk). Da’s een gezonde 167 pk minder dan de standaard auto. Je mag de Cup-auto qua vermogen dus gerust een M2-light noemen. Wel zal het gewicht drastisch afnemen door het weghalen van onnodige zaken als een achterbank. De topsnelheid is bijvoorbeeld een respectabele 270 km/u (15 km/u trager dan de standaard M2).

De BMW M2 Cup

Hoewel de auto los te consumeren is voor teams is ie vooral bedoeld voor zijn nieuwe raceklasse: de BMW M2 Cup. Deze merkencup zal optreden in het voorprogramma van de DTM. Dat begint dit weekend al op de Lausitzring. Voor de DTM-race op Zandvoort komt de klasse te laat, maar er wordt nog wel geracet op de Norisring (3-5 juli), Nürburgring (14-16 augustus), Sachsenring (11-13 september) en Hockenheimring(9-11 oktober).

Het doel van deze klasse is om jonge talenten klaar te stomen voor de Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Vandaar dat je al op zeer jonge leeftijd mag instappen. De minimumleeftijd is 15 jaar en er is geen maximumleeftijd. Moet je nagaan: mensen die geboren zijn in 2011 mogen in een M2 met 313 pk gaan racen op de Nürburgring. De winnaar van de M2 Cup krijgt en plek in het selectieproces voor de BMW M Racing Academy. Bekende klantenteams zoals FK Performance Motorsport, Hofor Racing en het Oostenrijkse Razoon hebben zich al ingeschreven.

Ook leuk: bij elk raceweekend rijdt er een speciale 'VIP-auto' mee, bestuurd door wisselende beroemdheden en autosportgrootheden. Dit weekend trapt de vijfvoudig Duits rallykampioen Marijan Griebel de spits af. Dit weekend is dus direct de vuurdoop in het Duitse Klettwitz op de Lausitzring.