In deze Mazda kun je voetgangers uitschelden om veiligheidsredenen

We schrijven inmiddels wel vaker over de risico's die elektrische auto's met zich meebrengen. Een daarvan is onder andere het gebrek aan geluid dat ze produceren, waardoor mede-weggebruikers als voetgangers en fietsers de auto's te laat kunnen opmerken en eronder belanden. Mazda heeft daarvoor nu een uiterst innovatieve oplossing: via een speaker schelden.

Als je elektrisch rijdt, heb je een groter kans om thuis te komen met een voetganger op je motorkap. Naast dat je daar niet op zit te wachten, omdat je verzekering in dit soort gevallen de portemonnee niet trekt voor de geleden blikschade, kan het ook vrij simpel vermeden worden. De EU greep jaren geleden al preventief in en verplichtte elektrische automobielen harder te zoemen. Bij Mazda vinden ze dat niet veilig genoeg en bouwden ze een extra veiligheidsmaatregel in de CX-6e.

Voorgeprogrammeerde waarschuwingen

Die komt er in de vorm van een speaker die in de voorkant gemonteerd is. Deze kan specifieke, voorgeprogrammeerde boodschappen verkondigen, waaronder waarschuwingen voor bijvoorbeeld overstekend wild. De bestuurder kan namelijk berichten intikken die het systeem vriendelijk doch duidelijk aan de mede-weggebruikers overbrengt.

Maar nu zou je denken dat het altijd nette Mazda er wel aan gedacht zou hebben om hier een soort van filter in te bouwen zodat er geen smerige geintjes mee uitgehaald kunnen worden. Helaas blijkt dat niet het geval. Inzittenden kunnen, naast de voorgestelde berichten, ook intikken wat ze willen, waarna het systeem dit probleemloos voorleest. Met andere worden, je kunt overstekende bejaarden de huid volschelden omdat ze 10 centimeter naar het zebrapad de weg op zijn gedoken. Degene die echt durft kan het systeem ook gebruiken als megafoon en de eigen via de speaker versterkt naar de buitenwereld afspelen.

Gewoon een Chinese gimmick

Natuurlijk heeft de functionaliteit in de CX-6e helemaal geen ruk te maken met de veiligheid. Het is een typisch Chinese gimmick die steeds vaker in auto's uit dat land voorkomt, waarvan de Mazda in kwestie ook onderdeel uitmaakt. In het land is namelijk heel normaal om allemaal van dit soort extraatjes in auto's te bouwen in een poging om potentiële kopers over de streep te trekken. Xpengs kunnen dit bijvoorbeeld al veel langer, en hebben daarbij ook de mogelijkheid om treingeluiden af te spelen of de auto de laten ronken alsof hij een V8 heeft.

Toch is het een leuke poging van Mazda om de functionaliteit weg te zetten als een innovatie op het gebied van veiligheid. Maar zelfs dan komen we terug op een uitvinding uit ergens 1930 genaamd de claxon. Een geluid dat onmiskenbaar en ongekend efficiënt wordt gebruikt om mede-weggebruikers te waarschuwing.

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