Heeft Mercedes dè manier gevonden om van grote schermen af te komen?

Mercedes wil graag voorop lopen in techniek. Daar heb je soms wat proefballonnetjes voor nodig. Een van die ballonnetjes is de slimme ruit: ramen waar je beelden op kunt projecteren. Handig?

Benz verwerkt de in het glas van de auto. Wanneer het systeem uitstaat, zijn de elementen vrijwel onzichtbaar en blijft het gewoon transparant glas. Zodra het nodig is, lichten er informatie of waarschuwingen op. Het merk gebruikt hiervoor mini- en micro-leds waarbij de laatste de kleinste van de twee is. De mini-ledjes zijn geschikt voor grotere oppervlakken. Hiermee kan de auto verkeersinformatie, waarschuwingssymbolen of versterkte remlichten tonen aan achteropkomend verkeer. De micro’s zijn veel preciezer. Ze bieden een hogere resolutie en worden gebruikt voor meer gedetailleerde visuele weergaven en animaties op bijvoorbeeld de zijruiten. Je kunt bijvoorbeeld Carl Benz gedenken of zien hoe ver de batterij vol is op de zijruit.















Goede ontwikkeling?

Het is dus niet alleen een gimmick, maar kan ook best nuttig zijn. Als jouw auto bij een noodstop achteropkomend verkeer op ooghoogte via de achterruit kan waarschuwen met een groot gevarensymbool of de tekst 'FILE', kan dat kettingbotsingen voorkomen. Zeker in combinatie met zelfrijdende functies is het nuttig als een auto aan zijn omgeving kan laten zien wat hij van plan is (bijvoorbeeld stoppen voor een voetganger).

De keerzijde is dat je nog meer wordt afgeleid. Het Nederlandse wegennet is al vergeven van de matrixborden, reclamemasten en knipperende remlichten. Als straks ook de achterruiten van je voorgangers constant geanimeerde meldingen, waarschuwingen of rem-animaties tonen, kan dat juist afleidend werken voor het overige verkeer. Bovendien maakt integratie van elektronica in de ruiten een simpele ruitvervanging bij steenslag ongetwijfeld tot een peperdure grap bij de dealer.

Filmpje kijken op de voorruit

Mercedes gaat op het gebied van beleving nog een stapje verder met de voorruit die kan veranderen in een ‘holografisch display’. Dit is een scherm dat een 3D-beeld laat zien op de ruit zonder dat je daar een 3D-bril, VR-headset of ander persoonlijk hulpmiddel voor nodig hebt. Een projector in het dashboard schijnt beelden op een speciale transparante folie in het glas.

Bijzonder is dat de beelden niet afhankelijk zijn van de kijkhoek. De bijrijder kan een film kijken of videobellen op de voorruit zonder dat de bestuurder daar iets van ziet. Daarnaast is het beeld niet bang voor fel zonlicht. Door 'holografische optische elementen' (HOE) blijft het beeld ook bij een felle zon zichtbaar. Best cool toch? Het kan een eerste aanzet zijn naar een voorruit die je ook kunt gebruiken als infotainmentscherm. Als dat lukt hebben we de gigantische Hyperscreens van tegenwoordig verleden tijd.

Wanneer zien we dit op de weg?

Kun je dit morgen bestellen op een nieuwe E-Klasse? Nee. Mercedes-Benz presenteert dit nadrukkelijk als een ontwikkelingsproject, maar wel een met het doel op productie in de toekomst. Hou rekening met een introductie over drie tot vijf jaar, waarbij de eerste toepassingen waarschijnlijk hun debuut maken in het absolute topsegment, zoals de volgende generatie S-Klasse.

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