Parkeren is in veel Nederlandse steden al duur genoeg. Maar er zijn plekken waar je na het betalen van je parkeergeld nog veel meer kwijt kunt zijn. En dan hebben we het niet over een parkeerboete.

Er zijn namelijk nogal wat mensen die graag even in andermans auto kijken. Zonder toestemming, uiteraard. Vooral in Rotterdam gaat het tegenwoordig behoorlijk mis. Uit politiecijfers die Autoverzekering.nl heeft bekeken, blijkt dat er in de eerste tien maanden van dit jaar maar liefst 4.409 keer in een auto werd ingebroken. Dat zijn er 1.242 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een stijging van ruim 39 procent.

En Rotterdam staat daarin niet alleen. In Barendrecht steeg het aantal auto-inbraken van 116 naar 305. Ook in Ridderkerk en Schiedam werd flink vaker ingebroken. Vier van de vijf grootste stijgers liggen daarmee in de regio Rijnmond.

Amsterdam doet het juist beter

In Amsterdam gaat het juist de andere kant op. Daar werden 718 auto-inbraken minder geregistreerd dan vorig jaar. Op zich logisch, parkeren is in Amsterdam zo vreselijk duur, dat er steeds minder auto's staan. Nee, gebbetje natuurlijk. Met 4.931 gevallen blijft Mokum voorlopig wel koploper, maar Rotterdam komt behoorlijk dichtbij. Het lijkt de Eredivisie wel. Ongeveer dan.

Landelijk veranderde er ondertussen bijna niets. Tot en met oktober registreerde de politie 34.610 auto-inbraken, slechts 268 meer dan een jaar eerder.

En dan nog even iets over de verzekering. Met alleen WA betaal je een ingeslagen ruit of geforceerd slot meestal zelf. Met beperkt casco of allrisk is die schade doorgaans wel gedekt. De spullen die uit je auto verdwijnen, vallen meestal niet onder je autoverzekering. Overigens gaat het hier alleen om geregistreerde inbraken. Wie geen aangifte doet, komt niet in deze cijfers terecht.

Dus we kunnen concluderen, blijf weg uit Rotterdam. Ik herhaal...