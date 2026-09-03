Pas op: Auto's in Rotterdam zijn massaal doelwit van criminelen

Vuur is warm, water is nat en criminelen proberen in te breken in je auto. Ook in Nederland gebeurt het nog erg veel en tegenwoordig vooral in Rotterdam.

Uit de cijfers die Autoverzekering.nl op dook over de eerste zeven maanden van 2026 blijkt dat het aantal gestolen spullen uit auto’s in de Maasstad met bijna 30 procent en in aantallen met 706 diefstallen is gestegen. Daarmee komt Rotterdam steeds dichterbij de titel ‘Meeste auto-inbraken van Nederland’. Die twijfelachtige eer is nu voor Amsterdam. Het verschil tussen de twee steden is flink geslonken: van 1.711 naar 459 diefstallen.

Over heel Nederland is er gelukkig wel een daling te zien. De politie heeft tot nu toe 24.079 diefstallen uit motorvoertuigen geregistreerd. Vorig jaar waren dat er 24.199 diefstallen, een daling van 120 diefstallen. Het is niet veel, maar je moet ergens beginnen. Het laat wel zien hoe bijzonder de situatie in Roffa is. Daar is de stijging bijna zes keer zo groot als de landelijke afname.

Nederland en andere steden

In andere steden zijn de cijfers wisselvallend. In Eindhoven daalde net als in Amsterdam het aantal, terwijl er in Den Haag, Utrecht en Nijmegen weer juist meer dieven bezig waren bij auto's. Ook buiten de grote steden waren er een aantal opvallende stijgingen. In Ridderkerk steeg het aantal diefstallen van 68 naar 177, wat een toename van 160% is. In Leeuwarden ging het van 36 naar 136, wat bijna een verviervoudiging is.

Volgens Jean-Paul Würsten van de verzekeringswebsite moet je vooral kijken naar de aantallen en niet de procenten: "In een gemeente met enkele tientallen diefstallen per jaar levert een reeks incidenten in een wijk al een percentage van boven de 100% op. De uitschieters zeggen minder over het risico dan de absolute aantallen in de grote steden. Voor een automobilist in Ridderkerk gaat het om 109 diefstallen meer, voor een automobilist in Rotterdam om 706.'' Bedankt voor je inzicht, JP.

Bekijk hieronder hoeveel auto's er tussen januari en juli 2026 in jouw gemeente betrokken zijn geweest bij een diefstal.

Foto: G63 AMG met ingeslagen ruit gespot door rubenpriest