In deze provincie betaal je in 2027 80 euro meer voor dezelfde auto

De slogan van Nederland is al een tijdje: Nederland, leuker kunnen we het niet maken. Wel duurder. Want naast hoge brandstofprijzen, verzekeringen en onderhoudskosten staat de volgende verhoging alweer op de stoep. In 2027 wordt namelijk de wegenbelasting verhoogd. En hoewel iedereen meer gaat betalen, is er één provincie die echt hard wordt geraakt.

Die prijs gaat naar niemand minder dan Zuid-Holland, zo blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé. Heb jij daar een doorsnee benzinekarretje? Dan mag jij volgend jaar zo'n 896 euro aan wegenbelasting aftikken. Die exact zelfde auto zou je in Noord-Holland 816 euro kosten. Dat scheelt dus 80 euro per jaar. Je zou bijna zeggen dat ze dat geld in Den Haag ergens voor nodig hebben.

Deze bedragen zijn berekend voor een auto met plofmotor en een gewicht tussen de 1.351 en 1.450 kilo. Waar dat verschil dan vandaan komt? Voornamelijk door de provinciale opcenten. Dat is de opslag die provincies boven op de landelijke motorrijtuigenbelasting mogen rekenen. Zuid-Holland vraagt met 106,3 opcenten de jackpot. Gelderland komt daarna met 101,5. Noord-Holland is met 82,1 opcenten de goedkoopste.

Maar uiteraard gaat gewoon iedereen meer betalen. Maak je daar maar geen zorgen om. De wegenbelasting wordt per 1 januari met 2,6 procent verhoogd. Dat komt voor de benzineauto die ik net noemde neer op zo'n 20 euro extra per jaar. Daar blijft het bij voor Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Zeeland. In de resterende acht provincies komt er nog een provinciale verhoging bovenop. In totaal staan daar 7,3 miljoen van de 9,4 miljoen personenauto's geregistreerd.

Provincies willen nog een beetje extra

Gelderland en Limburg krijgen te maken met de grootste provinciale verhogingen. Daar gaat de rekening voor de voorbeeldauto die we gebruiken namelijk met 32 euro per jaar omhoog. In Zuid-Holland, Fryslân, Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel gaat het om zo'n 28 euro. Flevoland houdt het bij 24 euro.

Gemiddeld zal een automobilisten met de bovengenoemde benzineauto in 2027 zo'n 852 euro wegenbelasting gaan betalen. Dat was dit jaar nog 825 euro. Rij je nog in een dikke diesel? Dan voelde je deze vast al aankomen. Met dezelfde gewichtsklasse loopt de jaarlijkse rekening namelijk uiteen van 1.716 euro in Noord-Holland tot 1.800 euro in Zuid-Holland.

De provinciale tarieven zijn de afgelopen tien jaar nogal uiteen gaan lopen. Fryslân vraagt in 2027 bijvoorbeeld 37 procent meer opcenten dan in 2016. Drenthe heeft het tarief in die periode juist helemaal niet verhoogd en staat nog steeds op 92 opcenten.

Het mag dus duidelijk zijn dat de provincie waarin je woont nogal bepalend is voor de vaste lasten van je auto. Om daar nou voor te verhuizen is misschien wat overdreven, maar het is wel zuur. Als de overheid dit extra geld nou ook nog eens gaat gebruiken waar het voor bedoeld is.