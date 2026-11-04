Amsterdam is duur parkeren? Hier betaal je je pas echt blauw

Wie weleens zijn auto in Amsterdam parkeert, weet dat je daar behoorlijk arm van kunt worden. Maar in het Zwitserse Basel hebben ze het parkeren naar een heel ander niveau getild. Daar betaalde iemand onlangs bijna 230 euro om zijn auto elf uur te laten staan. En nee, hij had geen boete gekregen.

Het overkwam de Zwitserse influencer Peter Bolliger, die een bezoek bracht aan een tennistoernooi in die stad. Hij parkeerde zijn auto bij een winkelcentrum en ging lekker een dagje tennis kijken. Elf uur later stond er 210 Zwitserse frank op de parkeerautomaat. Omgerekend 229 euro. De beste man dacht eerst dat het apparaat kapot was, maar het bedrag klopte gewoon.

Dat doen ze dus expres

De parkeergarage heeft namelijk een nogal bijzondere tariefstructuur. De eerste drie uur zijn relatief goedkoop, maar daarna loopt de prijs razendsnel op. Dat is geen foutje, maar beleid. De eigenaar wil dat de parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor winkelend publiek en niet de hele dag worden bezet door bezoekers van evenementen.

En ze zijn er nog eerlijk over ook. Bij de ingang staan waarschuwingsborden, parkeerwachters delen folders uit en zelfs de organisatie van het tennistoernooi waarschuwt bezoekers om ergens anders te parkeren. Het systeem bestaat trouwens ook al sinds 2010.

Ter vergelijking, bij Q-Park Gelderlandplein in Amsterdam, een van de duurste parkeergarages van Europa zonder dergelijke oplopende tarieven, betaal je maximaal 100 euro per dag. Daar kun je in Basel dus nog niet eens vijf uur voor parkeren.

Maar goed, laat Amsterdam het maar niet horen. Als ze zien dat het nóg duurder kan, voeren ze dat natuurlijk meteen in...