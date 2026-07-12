In deze zeldzame Toyota op Marktplaats is bijzonder veel gereden

Toyota maakte onlangs bekend dat ze vinden dat hun wereldwijde gamma te groot is. Dat heeft er natuurlijk vooral mee te maken dat vele markten, vele wensen hebben. Waar de Yaris en Corolla hier op de juiste plek zitten, krijgen de Amerikanen geen genoeg van de Camry en RAV4. Op een gegeven moment merk je organisch waar welke markt zin in heeft. Toch kan proberen altijd, zo bewijst een in Nederland geleverde Toyota die aardig zeldzaam is gebleken.

De Toyota Camry was ooit een graag geziene gast hier. Geïntroduceerd in 1983 was dit de grote sedan, toen grote sedans belangrijk waren. Dat leverde meerdere generaties Camry op in Nederland. Uiteindelijk bleek toch dat met name de VS meer trek had in dit soort auto's, wij Europeanen vonden hem een maatje te groot (net als de motor). De Avensis nam het stokje over en na twee generaties naast elkaar was het de Avensis waar Toyota op inzette. Totdat ook die te impopulair werd vergeleken met de kleinere Corolla of SUV's als de RAV4.

Terugkeer Toyota Camry

Totdat Toyota in 2019 ineens de Camry terug liet keren. Enkel met de 2.5 Hybride met 218 pk aan boord, vanaf 40.000 euro. Dat blijft een wat moeilijke propositie, want als je een auto premium prijst, wil je ook een premium product. Op zijn minst een Lexus, zeg maar, maar nog liever een Mercedes. De nieuwe Camry flopte dus behoorlijk, er staan nog geen 400 op gele platen. Als directeur van een Toyota-dealer of taxichauffeur best een goede optie, maar verder dan dat kwam het eigenlijk nooit.

Toyota Camry op Marktplaats

Het levert op dat een Toyota Camry tweedehands scoren best een interessante deal kan zijn. De goedkoopste Toyota Camry op Marktplaats is helemaal niet zo duur. Dan heb je wel een kleine bagage aan boord. Laten we dat gelijk even bespreken: deze Camry uit 2020 heeft 656.000 kilometer op de klok. Gezien zijn leeftijd van zes jaar oud dus bijna 110.000 kilometer per jaar. Da's een flinke! Gelukkig is er een reden dat Toyota's vaak gekozen worden voor veel kilometers: hybride dus zuinig en de betrouwbaarheid om het bij te staan. Dit soort kilometerstanden zonder de hele motor te hoeven vervangen zijn niet ongebruikelijk.

Voor de rest betreft het 'gewoon' een Toyota Camry uit 2020 op Marktplaats. Het betreft de Executive-versie, dat was op de Premium na de topversie. Alles wat je wil dat erop zit, zit er dus op. Zoals gezegd is elke Camry de 218 pk sterke 2.5 liter hybride. Aangezien het een 'gewone' HEV is, had je niet alle kortingen die een PHEV bieden. Toch helpt het altijd een beetje. De uitvoering is verder lekker zakelijk: zilvergrijs exterieur, kleine velgen: lekker Toyota.

Kopen

De kosten voor een zes jaar oude hybride sedan? 13.990 euro. Vergeleken met een nieuwprijs van zo'n 46.000 euro merk je dus wel dat die kilometers helpen om hem iets betaalbaarder te maken. Een auto als deze ligt niet lekker in de Nederlandse markt, maar de net geen 400 mensen die er wel voor kozen maken er een toffe occasion van. Je plukt hem uiteraard van Marktplaats.

Met dank aan Maurits voor de tip!

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