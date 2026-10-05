EU-land grijpt in: rest van het jaar € 1,54 voor een liter benzine

Een nieuwe week, een nieuw land in Europa dat de prijzen aan de pomp naar beneden bijstelt. Helaas, Nederland is nog steeds niet aan de beurt. In plaats daarvan gaan de toch al niet hoge prijzen van benzine en diesel in Polen nog verder omlaag.

In vergelijking met Nederland betaalde je al geen drol voor een litertje peut in Polen. Net als in Duitsland hanteren ze in Polen een maximumprijs op vloeibare brandstoffen die gekoppeld is aan de winstbelasting van oliemaatschappijen. Je betaalde in Polen nog geen 1,80 euro per liter Euro 95. Dat vonden ze in Polen al onacceptabel en dus grijpt de Minister van Energie in. Naast een nieuwe maximumprijs gaat de btw van 23 naar 8 procent.

De nieuwe Poolse brandstofprijzen

De maximumprijs wordt met 32 cent per liter naar beneden bijgesteld. Daarmee is de maximumprijs van een liter benzine er gedaald naar 1,54 euro per liter. Ook de prijzen van premium benzine (E5) daalt maar dan naar 1,73 euro per liter. Diesel is ook in Polen het duurst, maar in vergelijking met hier lachwekkend goedkoop: 1,80 euro per liter.

De nieuwe brandstofprijzen in Polen gaan morgen (6 oktober 2026) in en blijven van kracht tot en met 31 december. Iedere werkdag wordt er een nieuwe maximumprijs afgesproken. Op niet-werkdagen geldt de prijs die is bekendgemaakt op de laatste werkdag vóór het weekend, een feestdag of een andere niet-werkdag. Deze prijs geldt tot en met de eerstvolgende werkdag. Volgens de Poolse minister is dit ''een reactie op de aanhoudend hoge prijzen en de volatiele situatie op de wereldwijde brandstofmarkten''. Zo'n reactie zouden wij ook wel willen, Den Haag.

Hoofdfoto ter illustratie: autoblogger via Autoblog Spots

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