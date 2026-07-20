In de hele EU staan veel meer EV-laadpalen dan nodig, behalve in dit EU-land

Het idee dat er te weinig openbare laadpalen zijn voor het snelgroeiende aantal EV's, blijkt in de praktijk reuze mee te vallen. Dat blijkt wel uit het nieuwste rapport van de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E). Toch is er één opvallende uitzondering.

In vrijwel álle EU-lidstaten wordt de Europese norm ruimschoots gehaald. Volgens de afgesproken AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) moet er onder andere om de 60 kilometer op het hoofdwegennet een snellader zijn. In juni 2026 voldeed maar liefst 79 procent van het netwerk hieraan. Voor ons deel van Europa is het zelfs 99,2 procent. In totaal staan er in de Europese Unie inmiddels ruim 1,1 miljoen openbare laadpunten. Koplopers zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland en België.

© Foto: Transport & Environment

Het zwart snellaadschaap

Slechts één Europese lidstaat weigert mee te komen in de vaart der volkeren: Malta. Op het kleine eiland in de Middellandse Zee groeit het aantal elektrische auto's gestaag, maar blijft de uitbreiding van het openbare laadnetwerk ver achter bij de EU-doelstellingen. Ze hebben er nu zelfs te weinig laadpalen voor het aantal EV’s. Malta is daarom het enige land in de Unie dat niet de 60-kilometer-doelstelling haalt.

Ga je er dus op vakantie en ben je van plan er een elektrische auto te huren? Kijk dan even goed hoe het laadnetwerk in de nabije omgeving van je verblijf is. Of beter: ga voor een benzineauto, want tanken kost GEEN DROL op Malta.

Hoofdfoto: WK Snelladen 2026: welke EV tot 40.000 euro laadt het snelst?

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