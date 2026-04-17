In dit EU land kost een liter benzine ALTIJD 1,34 euro

Hier kost een liter benzine altijd 1,34 euro en een liter diesel 1,21 euro. Altijd en overal, al sinds 2020. Gewoon binnen de Europese Unie.

Er is al ontzettend veel geschreven door alles en iedereen over de brandstofprijzen die door het dak gaan. De Straat van Hormuz zit potdicht en over zes weken is er geen liter peut meer te krijgen etcetera. Daarom blijven de prijzen aan de pomp maar stijgen, maar er is één EU land dat dapper weerstand biedt aan de stijgende literprijs.

Hier kost een liter benzine ALTIJD 1,34 euro

Op het altijd prachtige Malta, gewoon lid van de Europese Unie, kost een liter Euro 95 (E5) altijd 1,34 euro. Of Bibi en daddy Trump nou wel of geen bommen op Iran gooien, of Poetin nou wel of niet last heeft van sancties, of Venezuela nu wel of niet communistisch is, het maakt allemaal niks uit, want al sinds 2020 is de prijs voor een liter E5 1,34 euro. In 2019 was de benzine op zijn duurst met 1,41 euro de liter, maar gelukkig voor de Maltesers was dat maar een jaartje.

Diesel is al net zolang op hetzelfde prijsniveau. Het prijsverschil tussen benzine en diesel van 13 cent is ook bij wet vastgelegd. Dit is al zo sinds april 2013 toen de Maltese overheid besloot een wettelijke maximumprijs voor brandstof in te voeren. Waar eerst de prijzen nog wel wat wisselend werden vastgesteld door de overheid, is tijdens de covid epidemie de huidige maximumprijs bepaald en sindsdien gehandhaafd. overigens staat ook de elektriciteitsprijzen in het land vast.

Het kan wél (binnen de EU)

Ondergetekende was met Pasen op Malta en het maakt dus niet uit bij welk tankstation je op welk tijdstip waar stopt. De prijs is altijd gelijk. Dat geeft natuurlijk een hoop rust. Maar mag dat dan gewoon binnen de Europese Unie? Nou kennelijk wel, want Malta is sinds 2008 lid van de EU. Dat berekent dat alle Europese wetten en regels gewoon in het land geïmplementeerd zijn.

De marktprijs voor olie en brandstof is natuurlijk ook in Malta niet stabiel, maar het verschil tussen de marktprijs en de prijs aan de pomp wordt door de overheid betaald. Daar kan onze overheid nog wat van leren. Of niet, maar dat ligt natuurlijk net aan door welke bril je er naar kijkt.

De groene ambities van de EU staan kennelijk niet super hoog op de prioriteitenlijst op het eiland. Want een vaste brandstofprijs stimuleert niet tot verduurzaming van het wagenpark natuurlijk. In Malta kwam ik nog betrekkelijk weinig EV's tegen en nog heel wat dikke uitlaten en scheurende en getunede Japanse heerlijkheden. Want de import van dik Japans en Brits spul tiert welig, aangezien het stuur ook in Malta aan de rechterkant zit.

Allemaal dus naar Malta om te goedkoop te cruisen langs de kust, want hier in ons land blijft de prijs en de accijns onverminderd hoog!