In dit EU land betaal je volgend jaar maar 1,34 euro voor een liter benzine

Terwijl Rob Jetten in New York voor lege zalen predikt voor een beter klimaatbeleid, wachten we hier in Den Haag nog altijd op onze begroting voor 2027. Eén ding is zeker, we houden ook volgend jaar één van de hoogste prijzen aan de pomp van Europa. In één land binnen de EU was het deze week ook tijd voor het bespreken van de begroting. En daar werd een heel ander liedje gezongen.

In dit EU land kost een liter benzine altijd 1,34 euro en een liter diesel 1,21 euro. Altijd en overal, al sinds 2020. Deze week heeft de premier van dit land aangekondigd bij het bespreken van de begroting voor 2027, dat hier niets aan gaat veranderen. Daarmee blijft dit het enige land binnen de Europese Unie dat dapper weerstand blijft bieden aan de stijgende prijzen aan de pomp.

Ook goedkope peut in 2027

Op het altijd prachtige Malta, kost een liter Euro 95 (E5) dus altijd 1,34 euro. Of Bibi en daddy Trump nou wel of geen bommen op Iran gooien, of Poetin nou wel of niet last heeft van sancties, of Venezuela nu wel of niet communistisch is, het maakt allemaal niks uit, want al sinds 2020 is de prijs voor een liter E5 1,34 euro. In 2019 was de benzine op zijn duurst met 1,41 euro de liter, maar gelukkig voor de Maltesers was dat maar een jaartje. en nu is er dus zekerheid voor 2027. De peut blijft goedkoop.

Diesel is al net zolang op hetzelfde prijsniveau. Het prijsverschil tussen benzine en diesel van 13 cent is ook bij wet vastgelegd. Dit is al zo sinds april 2013 toen de Maltese overheid besloot een wettelijke maximumprijs voor brandstof in te voeren. Waar eerst de prijzen nog wel wat wisselend werden vastgesteld door de overheid, is tijdens de covid epidemie de huidige maximumprijs bepaald en sindsdien gehandhaafd. Overigens staan de elektriciteitsprijzen in het land ook vast.

Wie betaalt dat allemaal?

Leuk natuurlijk voor de consument die zijn tank volgooit op het prachtige eiland. Maar iemand moet het betalen natuurlijk! Normaal gesproken kost het de Maltese overheid zo'n 150 miljoen euro per jaar aan energiesubsidies. Let wel, dat is inclusief gas en elektriciteit. Dit jaar wordt dat naar verwacht door alle geopolitieke spanningen zo'n 250 miljoen euro. Geen probleem want de minister van Financiën van het eiland heeft in maart alvast 250 miljoen euro apart gezet als noodfonds voor de extra kosten.

Onverantwoord? Nou volgens de Centrale Bank van Malta valt dat allemaal best wel mee. Die hebben uitgerekend dat de voordelen nog altijd opwegen tegen de kosten. Goed nieuws voor de automobilist in Malta dus! Het voorkomt gierende inflatie en het begrotingstekort wordt al jaren langzaamaan teruggedrongen richting de eis van maximaal drie procent die de EU stelt. Niet dat er ook maar één land is dat zich daaraan houdt, behalve Nederland, maar dat is weer een ander verhaal.

Zijn er dan alleen maar voorstanders?

Nee natuurlijk niet! Je verwacht het niet, maar de Europese Unie is faliekant tegen. Die willen de brandstofprijzen juist omhoog met CO2 tax en al. Daarnaast vindt Brussel dat de energiepolitiek van het eiland marktverstorend werkt en Malta de kosten teveel in de staatsschuld laat lopen.

Ook de Malta Chambre of Commerce vindt het weggegooid geld. Die willen liever dat al die miljoenen worden geïnvesteerd in structurele oplossingen om meer te verduurzamen. Ook investeringen in het wat wiebelige elektriciteitsnetwerk vinden zij belangrijker dan het pompen van geld in de benzineprijzen.

Het kan wél!

Nou iets voor de Nederlandse regering om dit plan één op één over te nemen? Nou voor de consument aan de pomp zou het welkom zijn natuurlijk. Alleen kost het in Nederland wel ietsje meer dan in Malta. Ons land is groter en er rijden meer auto's en vrachtauto's rond. In Nederland gebruiken we per jaar ongeveer 5,73 miljard liter benzine en 4,52 miljard liter diesel per jaar (cijfers CBS).

De adviesprijs van benzine is vandaag 2,727 euro per liter. Diesel is vandaag 2,794 euro per liter. Als je dat wil verlagen naar respectievelijk 1,34 euro en 1,21 euro zoals in Malta dan kost dat Robojet en zijn bende 1,387 euro per liter benzine en 1,584 euro per liter diesel. Met het hiervoor genoemde jaarlijkse verbruik kost het voor benzine 7,95 miljard euro en voor diesel 7,16 miljard euro. In totaal 15,11 miljard euro. Iets zegt ons dat dit niet gaat gebeuren, maar wellicht is er nog een partij die het in wil brengen bij de komende begrotingsonderhandelingen?

Moeten we toch maar gaan kijken naar het Oostenrijkse voorbeeld, of net als in België een maximumprijs of... vul maar in. Helaas is Malta een eiland ver weg, anders loont het bijna om daar te gaan tanken.