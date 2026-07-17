In dit EU-land rijdt bijna 20 procent onverzekerd rond

De zomervakantie is op zijn hoogtepunt. Vanaf dit weekeinde is gans Nederland vrij en onderweg naar de Costa Brava en Χερσόνησος. Maar mocht je met (of zonder) je sleurhut naar dít EU-land onderweg zijn, let dan wel even op, want maar liefst twintig procent van de voertuigen op de weg in dit land rijden zonder geldige verzekering rond.

Dit populaire vakantieland ademt juist auto's. En motoren. Er zijn hier maar liefst 47 miljoen geregistreerde voertuigen (alles bij elkaar, dus ook inclusief Ape's) en daarvan zijn er ongeveer 9 miljoen zonder een geldige verzekering. Dat is bijna 20 procent! Hoe zuidelijker je komt, hoe erger het met de verzekeringen gesteld is.

Welk EU-land is het dan?

We willen je natuurlijk niet langer in spanning houden en je had het al geraden aan de hand van het plaatje natuurlijk. We hebben het over Italië. Minister Salvini luidt de noodklok omdat er provincies zijn waar de percentages oplopen tot 40 procent en voor bromfietsen en scooters zijn er plekken waar zelfs 90 procent zonder verzekering rondrijdt.

Nog wat preciezere cijfers over heel Italië genomen. Van de acht miljoen motorfietsen zijn er drie miljoen niet verzekerd. Van de 3,2 miljoen brommers en scooters zijn er 2,3 miljoen niet of onvoldoende verzekerd en van de één miljoen zware voertuigen in het land hebben 300 duizend stuks geen verzekering. Dat is een heleboel zullen we maar zeggen.

Hoe kan dan nou?

De grote vraag is natuurlijk, hoe is dit mogelijk? In Nederland zijn deze percentages ondenkbaar, zeker met de kentekenregistraties overal. Maar Italië is Italië. Je verwacht het misschien niet, maar in Italië zijn de verzekeringspremies niet mals. Woon je in een regio waar veel ongelukken zijn, dan is die premie ook nog eens extra duur.

Daarnaast, daar kan ondergetekende als ervaringsdeskundige over mee praten, is het in Italië gebruikelijk om de premie voor de autoverzekering in één keer voor een heel jaar te betalen. Wil je maandelijks betalen, wat bijvoorbeeld bij verzekeringen via banken kan, dan wordt dat als een lening gezien. Oftewel je moet door de molen om goedgekeurd te worden, 14 handtekeningen zetten en dat dan ieder jaar opnieuw.

Een ander probleem is het verouderde wagenpark. Wie verwacht dat een oudere auto goedkoper wordt in de verzekering komt bedrogen uit. Rij je in een twintig jaar oude Fiat Panda, dan ben je juist aan de beurt. Die oude auto's hebben statistisch gezien een veel groter risico op ongelukken in Italië. Dus als je auto ouder is dan 20 jaar gaat je premie juist omhoog.

Hoe nu verder?

Omdat veel onverzekerde bestuurders zorgen voor hogere risico's en hogere premies, wat weer zorgt voor meer onverzekerde bestuurders, moet er iets veranderen. In Italië is het net als bij ons verplicht om je voertuig te verzekeren, maar kennelijk is de pakkans als je dat niet doet niet voldoende. Minister Salvini wil daarom bestuurders die al eens betrapt zijn op onverzekerd rijden keihard aanpakken.

Daarnaast is het de bedoeling om de voertuigregistratie te koppelen aan de verzekeringsgegevens. Daardoor kunnen automatische systemen (zoals de horror trajectcontroles in Italië) automatisch vaststellen of een voertuig verzekerd is of niet en direct een boete opleggen. Dit is nog wel een technisch dingetje en zal tijd vergen.

Tot die tijd is het dus opletten geblazen in Italië. En je moest al aan zoveel denken... Maar dus ook niet botsen met een Italiaan, want als die niet verzekerd is kun je fluiten naar je centen.