In dit land heb je de Volvo EX30 al vanaf 20.000 euro

De Volvo EX30 is sinds 2023 niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Niet gek, want er zijn er sinds de introductie van het model al dik 16.000 van verkocht, wat mede komt door dat ze scherp geprijsd zijn. Je kan ze bij je lokale Volvo dealer al vanaf 33.000 euro krijgen. Maar je vraagt je af of die prijs niet wat scherper kan als je ziet dat 'ie aan de andere kant van de aardbol bijna de helft goedkoper is.

De EX30 in China heeft namelijk een update gekregen. Dat betekent dat de Chinezen nu ook het Plus model kunnen kiezen zoals wij in Europa. Dat is op zich nog niet iets om over naar huis te schrijven, maar de verkoopprijs waar ze mee pronken wel. Al vanaf 20.000 euro heb je de instap-EX30 die in ons land pas vanaf 35.000 euro begint.

Eén voor de prijs van twee?

Er zijn drie versies van de Volvo EX30 die in China worden aangeboden. De versies zijn vrijwel identiek aan de versies hier in ons land. Je hebt de Plus-variant met achterwielaandrijving voor 20.000 euro bijvoorbeeld, in Nederland kost die bijna het dubbele: 37.000 euro. De Long Range Ultra met achterwielaandrijving heb je al voor 24.000 euro, ook die is in Nederland een stuk duurder: 46.000 euro. Tot slot is er ook de vierwielaangedreven Ultra-versie voor 26.000 euro, die hier 51.000 euro kost. De EX30-variant die hier het goedkoopste is, de 33.000 euro kostende Essential, is dan weer niet beschikbaar in China.

Wanneer we de Chinese configurator induiken en de EX30 als Cross Country configureren met de dikste motor, zien we dat we uitkomen op een vanafprijs van 263.000 yuan. Dat is 33.000 euro, gelijk aan de prijs waarvoor je de instapper in ons land krijgt. Ondanks dat dit niet echt te vergelijken is, laat het wel zien hoe groot het verschil is.

Het grote verschil in prijs is op een paar manieren te verklaren. Ondanks dat de Europese EX30'en in het Vlaamse Gent worden gefabriceerd, heeft Volvo ook een fabriek in Zhangjiakou, China. De fabrikant is dus dichtbij de klant en heeft geen last van hoge vervoers- en importkosten. Ten tweede wordt een groot gedeelte van de onderdelen ook in China gemaakt, wat de kosten ook kan besparen. Ten derde hebben de fabrikanten in China te maken met veel concurrentie waardoor ze de marge op de auto's laag houden. Anders koopt de consument bij de concurrent. Ook kan het zelfs zo zijn dat de fabriek in China overproduceert. Dit gebeurt meestal omdat het goedkoper is om de auto's maar gemaakt te hebben en zonder marge te kunnen verkopen, dan dat Volvo marktaandeel verliest. Kortom: allemaal redenen die ervoor zorgen dat dit grote prijsverschil tussen 'onze' EX30 en de Chinese versie bestaat.