In dit land is een goedkoop ogend busje meer dan gereedschap

Je kent de gebruikelijke lichting werkbusjes in Nederland wel. En nee, dan bedoelen we niet perse het feit dat je ze vaak in je binnenspiegel ziet omdat 120 op de linkerbaan nog steeds 'in de weg rijden' betekent. We bedoelen meer dat ze vaak voorzien zijn van kale stalen velgjes, plastic bumpers zonder lak en verder weinig opties. Want het is gereedschap. Het moet vooral zijn werk doen. In Japan is dat anders. Daar is een busje met de juiste marketing zo gewild dat hij verloot moet worden onder 100 gelukkigen. Dan moet het wel een heel specifiek busje zijn.

Je zou zeggen dat een Renault Kangoo hét toonbeeld is van slimme busjes in Europa. Als een 'ludospace' was het vrij slim om een MPV te maken van een busje. Voor de werklieden die een compacte bus nodig hebben, was hij ook ideaal. De Kangoo werd daarom snel een hit. Maar dus niet alleen hier, ook in Japan. Nou weten we dat Japanners praktisch gemak en slim omgaan met je ruimte erg kunnen waarderen, maar juist de Kangoo is cult in het Aziatische land. Er is dan ook jaarlijks een enorme Kangoo-meeting waar Japanners apetrots hun Renault showen.

Renault Kangoo Couleur

Vandaar dat Renault Japan heeft besloten om de nieuwe Kangoo perfect te maken voor de Japanner. Hij komt nu beschikbaar als 'Couleur Edition'. Ja, het kleurtje is dan ook direct belangrijk. Vert Forêt of 'bosgroen' is een felgroene tint geïnspireerd op een Frans bos in de vroege zomer. Die kleur wordt aangebracht op de Couleur, maar enkel op de carrosserie. Niet de bumpers.

Vergis je niet: het is niet zo dat Renault de meest knakige Kangoo aanbiedt om geld te trekken. Zo knakig is 'ie namelijk niet, je krijgt wel gewoon volwaardige LED-koplampen, optioneel een automaat en een rijmodus-schakelaar voor extra grip op het onverharde. De Kangoo Couleur is namelijk expres zo gemaakt om te lijken op de originele Kangoo. Japanners waren kennelijk gek op een vrij basaal uitziende versie van het busje, maar wel in een felle kleur. En oh ja, vooral de passagiersversie. Vandaar de nieuwe versie: wel alles wat je nodig hebt, maar een lekker kaal uitziend uiterlijk en een tof kleurtje. De Kangoo werd pas officieel naar Japan gehaald vanaf 2010 en volgens Renault sloeg het vooral aan vanwege die kleuren.

Kangoo XL

Daarover gesproken: mocht je dit groene kleurtje niet leuk vinden of iets groters wensen, dan doet Renault hetzelfde met de extra grote Kangoo, de Grand Kangoo. Die komt in twee kleuren die Francofielen vast bekend moeten voorkomen. De eerste is Jaune La Poste. Dat kan eigenlijk niet simpeler: postgeel, oftewel de kleuren die voertuigen van de Franse nationale postdienst La Poste zijn gelakt. Een kleur die in het Franse straatbeeld veel voorkomt. Optioneel nu dus ook in het Japanse straatbeeld.

De andere kleur doet grappig genoeg precies hetzelfde, maar dan voor het verleden. Voordat de voertuigen van La Poste geel waren, waren ze groen. Die tint groen komt terug in de andere kleur Vert Paris. Uiteraard komen hier ook beide gepaard met ongelakte bumpers en stalen velgjes.

Loterij

Renault bouwt slechts 100 exemplaren van de Kangoo Couleur, het wordt ons niet helemaal duidelijk of dat betekent 100 in totaal of 100 van elke kleur. Net als vele andere merken (het zou wel eens verplicht kunnen zijn in Japan) is het niet zo dat je als aasgieren naar de Renault-dealer moet rennen om je zeer exclusieve Kangoo direct door te verkopen. Als er meer dan 100 gegadigden zijn, houdt Renault een loterij om de 100 gelukkigen uit te kiezen. Wel zo eerlijk. De prijs omgerekend vanuit yen is 23.460 euro.