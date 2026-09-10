In dit land zijn oude Tesla's duurder dan nieuwe

Een tweedehands auto die duurder is dan een gloednieuw exemplaar. Dat kan bij sommige collectors items nog wel eens voorkomen. Maar gek genoeg gebeurt dat momenteel ook met Tesla’s. In Zuid-Korea zijn sommige oudere exemplaren namelijk ineens gewilder dan de nieuwe. En nee, dat heeft niets met nostalgie te maken.

Oude Tesla, nieuwe truc

Waarom je liever een oude Tesla zou willen? De reden: Full Self-Driving... Of eigenlijk de versie daarvan die Tesla in Zuid-Korea aan het uitrollen is. Vooral oudere Tesla’s die in Amerika zijn gebouwd, hebben daardoor ineens een goud in handen.

Een Model X die afgelopen juni werd afgeleverd, stond voor omgerekend zo’n 129.000 euro te koop. Dat is meer dan de helft boven de prijs van een nieuwe. Ook bij de Model 3 en Model Y is iets geks aan de hand. Oudere Amerikaanse exemplaren worden opvallend populairder, terwijl nieuwere auto’s uit de Chinese fabriek juist minder interessant zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Korea JoongAng Daily.

De verkeerde fabriek kan je duur komen te staan

Tesla bouwt namelijk niet iedere auto hetzelfde. Voor de FSD-uitrol in Zuid-Korea zijn Amerikaanse Model 3’s en Model Y’s uit bepaalde bouwjaren geschikt. Chinese exemplaren hebben pech. Dat zorgt ervoor dat een gebruikte Tesla opeens interessant om een reden die je bij de aankoop van een occasion waarschijnlijk niet als eerste zou verwachten. Zijn geboorteplaats.

Sterker nog, de interesse in Amerikaanse Model 3’s steeg enorm. Bij sommige oudere Model Y’s stegen de gemiddelde occasionprijzen zelfs, terwijl jongere exemplaren juist goedkoper werden.

De hele situatie wordt nog vreemder omdat Tesla’s nieuwste auto’s dus niet meteen de aantrekkelijkste zijn. Wie per se FSD wil, kan beter op zoek gaan naar een ouder exemplaar uit de juiste fabriek. En dat levert een nogal vreemde maar ook bijzondere occasionmarkt op. Normaal gesproken betaal je extra voor minder kilometers, een jonger bouwjaar en de nieuwste techniek. In Zuid-Korea betaal je nu dus meer voor een oudere Tesla omdat die over de juiste software beschikt.

Tesla-fanboys die altijd riepen dat een auto meer is dan alleen hardware krijgen hiermee misschien eindelijk gelijk.

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