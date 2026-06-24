In dit vakantieland betaal je je scheel aan een huurauto

Het is onderzocht, dus het is waar

Het is onderzocht, dus het is waar

Het is onderzocht, dus het is waar

Mocht je deze zomer een huurauto willen boeken op je vakantieadres, let dan even goed op. We kunnen je zo honderden euro's helpen besparen

Want er is onderzoek gedaan naar de prijzen van huurauto's. Niet door ons, maar door AutoTrack. Waarvoor dank. En wat blijkt? Nou, het volgende.Voor een huurperiode van twee weken betaal je in Zuid-Europa gemiddeld zo'n €660 voor een kleine auto. Een middenklasser kost gemiddeld ruim €920 en voor een SUV of grote gezinsauto ben je al snel €1.100 of meer kwijt.

En dan denk je waarschijnlijk, wat een prutsonderzoek. Nou, hoho, we beginnen pas net hè? Lees even door anders.

Want voor exact dezelfde autoklasse betaal je bij een premium verhuurder soms ruim 50 procent meer dan bij een prijsvechter. Zelfs bij populaire auto's als een Volkswagen Polo of Renault Clio loopt het verschil al snel op tot ongeveer €160 voor twee weken huur. Dan zou je denken: altijd de goedkoopste kiezen. Maar daar ga je de mist in als je niet oppast.

Want niet alleen de dure verhuurders troggelen je geld af, de budgetverhuurders doen dat ook. Maar dan met de extra's die je erbij kunt nemen. Een stoelverhoger voor de kinderen bijvoorbeeld kost gemiddeld €98 voor twee weken, terwijl zo'n ding in de winkel vaak minder dan een derde kost. Voor een navigatiesysteem rekenen verhuurders gemiddeld €136. Daarom dus gewoon de iPhone met Google Maps gebruiken.

En nog een goede tip, neem de goedkoopste verzekering en maak fot's van echt IEDER gedeelte van de auto. Laat alle schade die erop zit ook bevestigen door de verhuurder. Als je dat niet doet loop je de kans dat ze na afloop zeggen dat jij die putjes hebt gemaakt en ben je in het gunstigste geval alleen je borg kwijt.

Maar goed. Interessant zijn ook de verschillen tussen vakantielanden. Portugal blijkt met een gemiddelde huurprijs van €762 voor twee weken het goedkoopst van de 7 onderzochte landen. Spanje volgt met €823.Aan de andere kant van de lijst staat Griekenland. Daar betaal je gemiddeld €1.163 voor dezelfde huurperiode. Dat is ruim 50 procent meer dan in Portugal. Opvallend genoeg zijn huurders in Griekenland wel het meest tevreden over de service.

Het onderzoek laat vooral zien dat de auto zelf lang niet altijd de grootste kostenpost is. Wie een paar minuten extra besteedt aan vergelijken, de voorwaarden goed leest en niet blind alle extra's aanvinkt, kan zomaar een paar honderd euro besparen.

En daar kun je op vakantie toch weer een hoop ijsjes, terrasjes of liters benzine van kopen.