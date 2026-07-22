In dit vakantieland is opladen echt heel erg duur

Met een elektrische auto op vakantie? Dan loont het om niet alleen de route te plannen, zodat je Griekse veerboten vermijdt bijvoorbeeld, maar ook waar je gaat laden.

Uit nieuw onderzoek van Overstappen.nl blijkt namelijk dat de verschillen tussen Europese landen enorm zijn. Italië is het duurst om te snelladen met gemiddeld €0,88 per kWh, op de voet gevolgd door Zwitserland (€0,87). Daarna volgen Oostenrijk (€0,82), Duitsland (€0,80), Nederland (€0,79) en België (€0,76). Een stuk vriendelijker voor je portemonnee zijn Frankrijk (€0,61) en koploper Spanje (€0,60 per kWh).

Omgerekend naar een rit van 50 kilometer kost snelladen in Spanje ongeveer €6, terwijl je in Italië voor dezelfde hoeveelheid stroom €8,80 betaalt. Dat lijkt misschien geen wereldschokkend verschil, maar tijdens een lange vakantie met meerdere laadstops kan het aardig oplopen.

Volgens de onderzoekers komt het prijsverschil vooral doordat Spanje veel goedkope zonne- en windenergie gebruikt. Italië is juist sterk afhankelijk van geïmporteerd aardgas en rekent bovendien hogere kosten voor de aanleg van snellaadstations.

Ook wie liever bij een gewone laadpaal laadt, ziet flinke verschillen. Opvallend genoeg is Oostenrijk daar met gemiddeld €1,04 per kWh zelfs het duurst van allemaal, terwijl Nederland (€0,50) en Spanje (€0,51) juist tot de goedkoopste landen behoren.

Waarschijnlijk heb jij je vakantie allang geboekt of ben je er zelfs al, maar mocht je toch twijfelen kun je dit altijd even meenemen in de overweging.