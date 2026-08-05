In Frankrijk is dit de populairste hobby onder automobilisten

Fransen staan nou niet bepaald bekend om hun liefde voor regels. Als iets niet bevalt, wordt er gestaakt, gedemonstreerd of een tractor voor de deur van het parlement geparkeerd. Maar als het om flitspalen gaat, hebben ze blijkbaar een nog creatievere manier gevonden om hun ongenoegen te uiten. Oui oui!

Flitspalen zijn vogelvrij

Wie deze zomer door Frankrijk rijdt, hoeft niet vreemd op te kijken als een flitspaal eruitziet alsof hij een avondje Frankrijk - Marokko heeft overleefd.

Blijkbaar hebben sommige Fransen een nogal opvallende manier gevonden om met flitspalen om te gaan. Een likje verf, een paar goede klappen of een beetje vuur en klaar. Het resultaat is dat tot 15 procent van de vaste snelheidscamera's op een willekeurig moment niets meer doet.

En het gaat allang niet meer om een paar losse incidenten. In sommige regio's worden dezelfde flitspalen keer op keer gesloopt. Zodra de overheid er een nieuwe neerzet, lijkt iemand dat vooral te zien als een uitnodiging om opnieuw aan de slag te gaan.

Goedkoop is anders

De Franse overheid kan er inmiddels bijna een aparte begrotingspost voor maken. In de afgelopen tien jaar werden meer dan 49.000 flitspalen vernield. Dat komt neer op gemiddeld dertien per dag. De totale schade? Zo'n 177 miljoen euro aan reparaties en vervanging. En een moderne flitspaal is nou niet echt goedkoop. Als zo'n ding volledig moet worden vervangen, ben je al snel 200.000 euro verder.

Toch blijft de Franse overheid koppig nieuwe camera's plaatsen. Volgens haar zorgen flitspalen ervoor dat automobilisten hun snelheid aanpassen en daarmee levens redden.

Melkkoe of verkeersveiligheid?

Toch is niet iedereen het helemaal met dat verhaal eens. Volgens de Franse automobilistenvereniging LDC zien veel bestuurders flitspalen vooral als een manier om de staatskas te vullen. Dat sentiment wordt uitgebreid gedeeld. Uit een enquête van de club bleek namelijk dat ruim 90 procent van de ondervraagden liever niet stemt op een burgemeester die extra flitspalen wil plaatsen. Dat snap ik ergens wel.

Opvallend genoeg leveren die camera's inderdaad een flinke duit op. Alleen al in 2024 werden 14,1 miljoen snelheidsovertredingen geregistreerd, goed voor 889 miljoen euro aan boete-inkomsten. Toch is dat volgens de Franse overheid nog altijd minder dan wat jaarlijks wordt uitgegeven aan verkeersveiligheid.

Hoe dan ook lijkt één ding duidelijk: als je in Frankrijk een flitspaal plaatst, is de kans tegenwoordig behoorlijk groot dat iemand hem liever als canvas, barbecue of sloopproject ziet dan als hulpmiddel voor de verkeersveiligheid. Dat scheelt de hardrijders in ieder geval af en toe weer een prent.

Bron: Connexionfrance

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