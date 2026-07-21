Het is net bewezen dat je prima op vakantie kunt met een EV. Er staan om elke 60 kilometer snelladers. Maar als je daar in Frankrijk gebruik van kunt maken, dan kan je er maar beter met je stopwatch naast gaan zitten.

Ben je al bijgekomen van de waarschuwingen van lange wachtrijen, hoge kosten per kWh, problemen met betalen, slecht of niet werkende laders en dat soort ellende? Mooi, dan hebben we nog meer slecht nieuws voor je: in Frankrijk mag je maar 30 minuten aan de snellader staan, anders gaat er een andere rekening lopen. Even een hapje eten bij de Aire de Boismandé is dus misschien niet zo handig.

Om de vakantiedrukte langs het oververhitte Franse asfalt een beetje in goede banen te leiden, vindt de top van TotalEnergies het handig om laadpaalplakkers een beetje aan te pakken. Omdat een laadstop van meer dan 30 minuten eigenlijk nooit nodig is voor een beetje gemiddelde EV, gaat de persoon die toch vindt dat hij langer moet staan 50 cent per minuut extra betalen.

Huftertaks of...?

Je kunt het ook zien als een huftertaks. Langladers die graag met de Franse slag aan de lunch gaan en hierbij hun voiture tot 100 procent vol denken te blaffen, moeten daar nu aanzienlijk extra voor betalen. De vraag is alleen of deze mensen het ook merken. De laadtarieven zijn bij veel palen zo ontransparant dat je pas aan het einde van een laadsessie ziet wat het totaalbedrag.

Er is nog een probleem, want als het echt heel druk is aan de laders, dan komt het regelmatig voor dat deze niet optimaal presteren. Dan kan het dus zomaar zijn dat jij met je Xpeng G9 die met ruim meer dan 400 kW kan laden, aan een 400 kW-lader niet verder komt dan een laadsnelheid van 115 kW. Dan wordt het wel een beetje pijnlijk om het aanzienlijke accupakket, toch nog een beetje vol te krijgen binnen dat halve uur. Wil je niet extra betalen, dan komt het erop neer dat je mogelijk meer laadstops moet maken. Dan hebben het nog niet gehad over de laders die überhaupt niet boven de 150 kW uit kunnen komen.

De extra kosten die na 30 minuten in rekening gebracht worden, zullen vooralsnog enkel in de vakantieperiode gelden. Na 30 augustus mag je weer laden zo lang je wilt.

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