In het echt: de nieuwe Italiaanse hypercar met Koenigsegg V8!

Van onze verslaggever ter plaatse @rubenpriest hebben we foto’s van de gloednieuwe Kimera K-39, die op Villa d’Este staat te shinen. Dit is niet zomaar de zoveelste niche hypercar: deze auto is tot stand gekomen in samenwerking met Koenigsegg!

Kimera kennen we van de EVO37, een moderne interpretatie van de Lancia 037. Met de K-39 gaan ze nog een paar stappen verder. Dit is in feite een compleet nieuwe hypercar. In het front herkennen we nog de Lancia 037, maar aan de achterkant van de auto zijn ook onmiskenbaar Ferrari F40-invloeden te zien.

Powered by Koenigsegg

Vooral interessant is de tekst op de motorafdekking: ‘Powered by Koenigsegg.’ Dit is de eerste keer dat er een Koenigsegg-motor in een productieauto van een ander merk ligt. Overigens had deze primeur eigenlijk voor ons eigen Spyker moeten zijn. In 2017 kondigde Spyker aan dat de C8 Preliator een Koenigsegg-V8 zou krijgen, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen.











Enfin, de motor in deze Kimera is een biturbo V8, die 1.000 pk en 1.200 Nm levert. De K-39 heeft iets minder vermogen dan een Koenigsegg Jesko, maar grappig genoeg wel meer koppel. De Jesko heeft namelijk 1.298 pk en ‘slechts’ 1.000 Nm aan koppel. Het is dus niet gewoon dezelfde motor.

Hoeveel K-39’s er precies gebouwd gaan worden verklapt Kimera nog niet, maar de eerste twintig exemplaren waren voor de onthulling al vergeven. En wie weet lopen er op Villa d’Este nog een paar mensen rond die er ook wel eentje willen aanschaffen. Misschien is Ruben nog op zoek naar een opvolger voor zijn M2?