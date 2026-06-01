MRB terugkrijgen als je in de file staat? In Italië kan het!

Hoeveel of weinig je ook met je auto rijdt in Nederland, wegenbelasting betalen zul je (uitzonderingen daar gelaten). In Italië werkt dat anders: je betaalt voor veel grote wegen tol. Wie er vervolgens in de file staat, betaalt dus om stil te mogen staan. Onaanvaardbaar, vinden ze in Italië, en dus is er wat op bedacht.

Vanaf vandaag (1 juni 2026) kun je namelijk een deel van het tolbedrag terugkrijgen als in de file hebt gestaan. Voordat je direct de polonaise inzet: er zitten nogal wat haken en ogen aan deze nieuwe regeling. Het gaat bijvoorbeeld alleen om tolwegen en op wegen waar aan de weg gewerkt wordt.

Geld verdienen in de file

Daarnaast hangt het geldbedrag dat je teruggestort krijgt af van de duur van de vertraging. Sta je een uur tot 119 minuten in de file, dan krijg je de helft van het tolbedrag terug. Als je 120 tot 179 minuten verliest, stort de overheid 75 procent van de kosten terug. Na drie uur of meer vertraging krijg je het volledige tolbedrag op de rekening.

Er zijn nog wat extra uitzonderingen. De Italiaanse Vervoersautoriteit (ART) keert de vergoeding namelijk niet uit als de file is ontstaan door overmacht. Denk hierbij aan noodreparaties aan het asfalt, zware ongevallen of acute rijstrookafsluitingen door slechte weersomstandigheden. En reken er maar op dat de overheid deze factoren in zijn voordeel zal gebruiken.

Niet iedereen is even blij met de regeling. Zo mogen wegbeheerders de miljoenen die ze kwijt zijn aan compensaties, in de toekomst simpelweg weer terugverdienen door de reguliere toltarieven extra te verhogen. Oftewel, de Italianen rijden zelf een hoger toltarief bij elkaar. Onaanvaardbaar voor verschillende automobilistenorganisaties.

Kun jij als vakantieganger dit jaar al je tolbedrag terugverdienen met filerijden? Op dit moment is dat nog volstrekt onduidelijk. De kans is groot dat Italianen met een elektronisch tolkastje de korting automatisch verrekend krijgen, maar hoe je dit als buitenlandse toerist met een los kaartje of creditcardbetaling moet claimen, moet de praktijk gaan uitwijzen.

Wegenbelasting terug door file?

De ART neemt de tijd om de nieuwe maatregel uitgebreid te testen. Pas aan het einde van volgend jaar (eind 2027) wordt de balans opgemaakt en bekeken of het systeem moet worden aangepast. Het concept doet natuurlijk meteen hardop dromen: hoe lekker zou het zijn als we in Nederland een deel van onze motorrijtuigenbelasting (MRB) terugkrijgen als we voor de zoveelste keer aansluiten op de A2 of de A4? Ik vrees dat het er niet van gaat komen. En hoeveel heb je eraan als de Belastingdienst, de MRB mag opkrikken als de inkomsten onder de filecompensatie lijden?

Bron: BlueNews

Via De Telegraaf