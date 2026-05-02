In memoriam: Alex Zanardi (59 jaar)

Zojuist komt het slechte nieuws tot ons dat ex-F1-coureur Alessandro Zanardi op 1 mei 2026 is overleden. Zijn familie laat weten op social media: ‘’Met diepe droefheid kondigt de familie het plotselinge overlijden aan van Alessandro Zanardi, dat zich gisterenavond, 1 mei, onverwachts voordeed.’’

Het bericht gaat verder: ‘’Alex is vredig overleden, omringd door de liefde van zijn familie. De familie bedankt iedereen die de afgelopen uren steun heeft betoond en vraagt ​​om respect voor hun verdriet en privacy in deze tijd van rouw. Informatie over de begrafenis zal op een later tijdstip worden gedeeld.’’

Geef nooit op

Zanardi weet zich in 1991 op te werken naar de Formule 1 waar hij gaat racen voor Jordan in misschien wel de mooiste F1-auto ooit, de groene Jordan 191. De jaren erna racet hij nog voor Minardi, Team Lotus en na een pauze van vier jaar nog zestien races voor Williams. Zanardi wordt weer wereldnieuws in 2001. Op de Lausitzring gaat het vreselijk mis bij een crash met Alex Tagliani. De Italiaanse coureur verliest beide benen, maar geeft niet op. Twee jaar later zit Zanardi alweer achter het stuur en racet hij verder. Hij zou tot 2019 in de racerij actief blijven als coureur.

Zanardi vind een nieuwe liefde: handbiken. De Italiaan blijkt er zo goed in te zijn dat hij namens zijn land mag uitkomen op de Paralympische Zomerspelen van 2012 in Londen. Daar floreert Zanardi. Hij rijdt naar de overwinning op zowel de wegwedstrijd als de tijdrit. Vier jaar later pakt hij nog eens goud bij de tijdrit over 20 kilometer.

Alsof Zanardi nog niet genoeg ongeluk heeft gehad, gaat het in 2020 weer mis. Tijdens een handbike-event voor het goede doel wordt Zanardi aangereden door een vrachtwagen. Hij raakt zwaargewond, ondergaat meerdere hersenoperaties en wordt een maand in coma gehouden. Zanardi komt ook hier deels bovenop en mag naar huis. Hij kan dan wel communiceren, maar niet praten.

1 mei

Iets minder dan zes jaar na het laatste ongeval blaast Alessandro Zanardi zijn laatste adem uit op 59-jarige leeftijd. Ondanks alle pech en tegenslag bleef Zanardi altijd positief, met lach op zijn gezicht en met zijn duimen omhoog. Hij is gestorven op 1 mei, wat al een beladen dag was in de autosport, omdat dit ook de overlijdensdag van Ayrton Senna is. De racehemel heeft er in ieder geval een topcoureur bij.