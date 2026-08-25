In welke BMW past die heerlijke M5 V10 eigenlijk nog meer?

Er zijn heel veel manieren om een BMW sneller te maken. Je kunt chippen, een andere turbo monteren of gewoon een model kopen dat af fabriek al de straatstenen bij je buren door de ruit schiet. Maar sommige mensen kijken liever naar een motor die ooit in een M5 lag en denken vervolgens: “Leuk, maar in welke andere BMW kan ik hem proppen?” De S85 V10 blijkt inmiddels verrassend veel kandidaten te hebben. En bij een paar daarvan is het antwoord zelfs al bewezen. Dat die in een X5 past hebben we ook al gezien.

De E39 is bijna valsspelen

De E39 M5 is misschien wel de meest logische kandidaat voor een S85-swap. De auto werd af fabriek geleverd met de S62 V8, waardoor het motorruim al geschikt was voor een grote V-configuratie. Een V10 uit de E60 M5 is daardoor een stuk minder lastig wat inbouw betreft dan wanneer je hem in een BMW zet die oorspronkelijk rond een zes-in-lijn is ontworpen. Logisch.

Dat maakt de overstap naar de 5,0-liter V10 dus een flink stuk aannemelijker. Makkelijk is het natuurlijk nog steeds niet, maar de auto werkt je in ieder geval minder fanatiek tegen. De S85 is ongeveer 240 kilo zwaar en is vooral heel breed. Het echte probleem is dan ook niet alleen het motorblok zelf, maar uiteraard ook alles eromheen zoals: bedrading, elektronica, gasklephuizen, versnellingsbak en het aangepaste oliecarter.

Maar als je dan toch een V10 in een BMW wilt proppen, is de E39 wel een beetje de perfecte kandidaat die om een V10 vraagt. Plus dat het gewoon een toffe build zou zijn.

De E46 en 1M zijn al bewezen

Bij de E46 M3 hoeven we eigenlijk niet meer te discussiëren of het mogelijk is. Het antwoord is namelijk al een paar keer “ja” geweest. Brintech Customs bouwde een exemplaar met de S85 en een handbak. Manhart ging zelfs naar 560 pk en koppelde de V10 aan de SMG III-versnellingsbak uit een E60 M5.

Dus: technisch kan het allemaal prima. Het is vooral je bankrekening die nog even moet worden overtuigd.

Ook de E82 1M heeft inmiddels bewezen dat zo'n tiencilinderproject hartstikke leuk kan werken. GNG Motorsport bouwde een 1-serie die ooit begon als een 118d, maar uiteindelijk eindigde met een 550 pk sterke S85 V10, een E92 M3-zesbak en een aangepast achterdifferentieel.

Er is altijd wel een beetje een balans waar je je aan wil houden. De zware V10 hangt in een veel kleinere auto behoorlijk ver naar voren. Een S65 V8 uit de E92 M3 is voor dit chassis volgens de ervaringen juist een veel logischere keuze qua balans. Met andere woorden: de V10 is de keuze met je hart. De V8 is die met je hersenen.

En we weten allemaal welke van de twee wint.

Zelfs de E30 en Z4 zijn niet veilig

Dan wordt het pas echt interessant: de E30 M3. Volgens ervaringen uit de swapwereld kan ook de kleine E30 met de S85 overweg. Grappig genoeg zou de V10 door zijn constructie zelfs lager in het chassis kunnen zitten dan de originele viercilinder, al wordt de auto uiteraard wel een stuk zwaarder.

Dat is eigenlijk precies het soort informatie waardoor iemand onmiddellijk op Marktplaats naar een E30 gaat zoeken.

De E86 Z4 M Coupé is de andere interessante kandidaat. Die deelt voldoende techniek en architectuur met de E46 om de S85-swap gewoon mogelijk te maken. De auto heeft achterwielaandrijving en werd af fabriek geleverd met de S54-zescilinder. Het zal vast niet allemaal van harte gaan, maar een beetje proppen en goed gebruik maken van een hamer doet wonderen.

Welke BMW is de beste kandidaat?

Als we puur naar de fitment kijken, staat de E39 M5 bovenaan. De E46 is bewezen terrein, de E30 laat zien dat zelfs een veel kleinere BMW het nog wel kan hebben en de 1M bewijst dat je zelfs een heel compact chassis kunt ombouwen als je bereid bent iets van balans overboord te mieteren. Ook de Z4 heeft al bewezen best een V10 in z'n smoel te kunnen hebben.

En dat is misschien wel het mooiste aan de S85. BMW bouwde de V10 ooit voor de M5 en M6, maar inmiddels is het blok uitgegroeid tot een soort universele oplossing voor BMW-liefhebbers met een gebrek aan zelfbeheersing. Tien cilinders nodig? Gek genoeg past het altijd. De vraag is vooral hoeveel BMW je bereid bent ervoor op te offeren.

Via: BMWblog

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