Inderdaad: de brandstof is goedkoper geworden!

We hadden gisteren al het buitengewoon waardevolle advies gegeven: wacht nog even een dagje met tanken. De brandstofprijzen zouden namelijk wel eens kunnen dalen. En warempel, dat is gebeurd.

Om het meteen concreet te maken: de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine is gedaald met 3,4 cent ten opzichte van gisteren. Die staat nu op €2,565 per liter. Nog steeds veel geld, maar goed. Iedere daling is mooi meegenomen. Diesel is zelfs met 8,3 cent gedaald, naar €2,736 per liter.

Dit heeft natuurlijk alles te maken met het wankele staakt-het-vuren dat gisteren is afgekondigd. De olieprijs is gedaald en dat is nu al terug te zien aan de pomp. Normaal gesproken wordt slecht nieuws veel sneller doorgevoerd in de brandstofprijzen dan goed nieuws. Overigens is de brandstofprijs lang niet zo hard gedaald als de olieprijs.

Hoe de prijzen zich verder gaan ontwikkelen? Om dat te weten moet je Nostradamus heten. Als het staakt-het-vuren inderdaad twee weken standhoudt, zit een stapsgewijze daling van de benzineprijzen er wel in. Maar ieder moment kan de pleuris weer uitbreken in Iran, dus reken maar nergens op.

Foto: RS3 aan de pomp, gespot door @carspotterbrian