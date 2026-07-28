Influencer sloopt Ferrari en bedankt daarna Ferrari

Er zijn crashes waarbij je naar de foto's kijkt en eigenlijk meteen denkt: deze bestuurder kan dit onmogelijk navertellen. Deze hoort helemaal in dat rijtje thuis. Toch liep de bestuurder van deze Ferrari SF90 Spider vrijwel ongedeerd weg, ondanks dat zijn peperdure speelgoed letterlijk uit twee delen bestond. Knap hoor.

Ferrari in twee stukken

De crash vond plaats in Queensland, Australië. Influencer Sam Gordon verloor de controle over zijn Ferrari SF90 Spider en knalde tegen een boom. De reden waarom hij de controle verloor is niet duidelijk, maar het zal vast niet zijn geweest omdat die rustig 50 reed.

De impact was in ieder geval zo groot dat de hele achterkant van de auto, inclusief de 4,0-liter biturbo V8 en de transmissie, volledig loskwam van de carbon monocoque. De neus bleef tientallen meters verderop achter, terwijl de achterkant ergens anders tot stilstand kwam. Dat zie je niet vaak.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar veel werk hadden ze gelukkig niet. Gordon werd ter plekke gecontroleerd en kwam er zonder noemenswaardige verwondingen vanaf. De politie onderzoekt nog waardoor hij de macht over het stuur verloor.













Eerst Ferrari bedanken

Waar de meeste mensen na zo'n klapper waarschijnlijk vooral hun verzekeraar bellen, pakte Gordon een paar uur later zijn telefoon om iets anders te doen: Ferrari bedanken. Volgens hem was het een bizar ongeluk en had het veel slechter kunnen aflopen als er andere auto's of voetgangers in de buurt waren geweest. Ook sprak hij zijn waardering uit voor Ferrari, omdat de auto volgens hem precies deed waarvoor hij ontworpen is: de inzittenden beschermen.

Niet de eerste Ferrari die doormidden gaat

Ferrari's die in twee stukken eindigen zijn best zeldzaam, maar het is niet zo dat het nooit voorkomt. Precies twintig jaar geleden overkwam een Ferrari Enzo iets soortgelijks. Die werd bij een enorme crash in Californië ook in tweeën gescheurd.

De bestuurder kwam er destijds eveneens relatief goed vanaf, al kreeg dat verhaal nog een staartje toen bleek dat hij had gelogen over wie er achter het stuur zat. De zwaar gehavende Enzo werd uiteindelijk zelfs volledig door Ferrari gerestaureerd en jaren later weer verkocht.

Of dat met deze SF90 ook gaat gebeuren? Lijkt mij van niet. Maar als één ding duidelijk is geworden, is het wel dat Ferrari niet alleen snelle auto's bouwt, maar ook verrassend sterke.



Via: Autoevolution

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