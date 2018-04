Inspiratie: Billy Monger pakt podium bij comeback in de F3

Yep, die Billy Monger.

Mogelijk ben je alweer vergeten wie Billy Monger is. Zo gaat het immers vaak in dit soort gevallen. De Brit leefde de droom van velen onder ons, door op jonge leeftijd een carrière in de autosport na te kunnen streven. De tiener kwam uit in het Britse F4 kampioenschap en deed het daarin niet onaardig. Tot overwinningen kwam het niet, maar hij haalde wel een pole en stond een paar keer op het podium. Vorig jaar veranderde de droom echter in een nachtmerrie.

Monger was het seizoen goed begonnen door in de eerste vier races meteen twee podia te pakken. In het derde weekend op Donington Park bevond hij zich midden in de drukte van het middenveld. Door een slipstreampje kreeg hij een goede run op een aantal van zijn voorgangers. Daar was echter een reden voor die Billy niet kon zien. Een auto van een andere deelnemer stond stil op de baan. Precies op het moment dat het groepje deze auto passeerde, glipte Monger uit de slipstream, pardoes tegen de stationaire auto aan. Het resultaat was een enorme klapper (onprettige beelden). Zo enorm, dat zelfs in deze tijden van hyperveilige raceauto’s Billy zijn beide onderbenen verloor.

Op zo’n jonge leeftijd zoiets meemaken gaat niemand in de koude kleren zitten, maar Billy bleef er onder de omstandigheden behoorlijk nuchter en positief onder. De racewereld kwam samen om hem te ondersteunen middels een crowdfundingsactie. Ook Max Verstappen toonde zich begaan met het lot van zijn collega en deed een duit in het zakje. Al met al leverde de actie een fors bedrag op van omgerekend ongeveer een miljoen Euro. De coureur gaf aan dat hij het liefst weer zou willen racen en zichzelf tot doel heeft gesteld in 2020 Le Mans te halen.

Een mooi streven, maar je weet natuurlijk nooit of de harde realiteit het eens is met dergelijke ambities. We hebben natuurlijk gezien dat Alex Zanardi na een vergelijkbare verwonding ook terug is gekomen in de racerij op een behoorlijk niveau, maar zou Monger daar ook in kunnen slagen? Dat was maar helemaal de vraag.

Bijna een jaar na zijn crash was het moment van de waarheid gisteren daar voor Billy. Met een aangepaste F3 van Carlin stond hij aan de start van de eerste race om het Britse F3 kampioenschap. Monger’s Tatuus Cosworth heeft maar één pedaal, waarmee de coureur kan remmen met een van zijn protheses. Gas geven gebeurt via een hendel aan het stuur.

In het veld van 21 coureurs kwalificeerde Monger zich als vijfde. Dat was al best puik, maar in de race ging het nog een stukje beter. De 18-jarige verschalkte nog twee coureurs en mocht zodoende in zijn debuut na de horrorcrash meteen naar het podium. Le Mans in 2020? Moet lukken toch…

P3 Baby! Huge thanks to @CarlinRacing and a special mention for @Chilychilton for helping me make this possible! 🏁 #BillyWhizz pic.twitter.com/HAciAQ8WaL — billywhizz (@BillyMonger) March 31, 2018

