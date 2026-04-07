Interieur Jaguar Type 00 lijkt op het exterieur

De aankomende Jaguar Type 00 of Jaguar GT maakt al flink de tongen los met het uiterlijk dat de concept al liet zien. Binnenkort wordt duidelijk wat daarvan overblijft in de productieversie. Het Britse merk heeft namelijk een prototype dat steeds meer tipjes van de sluier oplicht waarna de auto onthuld wordt in september. Het uiterlijk is dus voldoende besproken: waar staar je eigenlijk naar als bestuurder?

Dat de Jaguar GT steeds dichterbij komt, wordt wel duidelijk wanneer journalisten recent in Gaydon met het ding mochten rijden. Je krijgt niet alles te zien dankzij welbekende camouflage, maar wat je wel te zien krijgt is rijp voor het eindproduct. De aardig monolithische buitenkant kennen we nou wel, al moet nog steeds duidelijk worden hoe de productieversie omgaat met de controverse. Ook daar is het algehele ding wat... featureloos.

Als de buitenkant dus iets opknapt van wat minder recht-toe-recht-aan en wat meer features die een auto definiëren, is het interieur goed nieuws. Daarvoor geldt exact hetzelfde. Dankzij Sidewalk Hustle op Instagram is er een foto van het dashboard en stuurwiel van de Jaguar GT. Over het algemeen lijken zaken als de brede spaak op kwart voor drie overgenomen uit het concept. Daarin zitten de knopjes verwerkt, aan de puntjes en ribbels te zien echte tastbare toetsen. Maak niet de denkfout dat er een scherm in het midden zit, dat is een plakkertje over het Jaguar-logo. In tegenstelling tot de Type 00 is het stuur trouwens gewoon rond.

Achter het stuurwiel in het interieur van de Jaguar GT een soortgelijk doorlopend stuk om de hendels achter het stuur in één lijn te krijgen. Dit lijken stevige hendels in dezelfde stijl als de brede spaak middenin het stuur. Tussen de hendels zit zo te zien de behuizing voor de infraroodcamera's die registreren of jij wel op de weg kijkt (thanks, ADAS). De linkerhendel bedient de knipperlichten en zo te zien ook de ruitenwissers, want op de rechterhendel is weer vrij duidelijk P en RND te zien. Dat is dus de schakelhendel.

Ten slotte iets waarin het interieur van de Jaguar Type 00 niet verschilt van een gemiddelde Hyundai heden ten dage: een groot gebogen scherm dat als tellerbak fungeert. Jaguar was hier al mee aan het werk sinds de XJ X351 en het keert terug in de meeste modellen sindsdien, dus op zich geen verrassing dat ze nog steeds digitaal leven. Op de rest van het dashboard, nog bedekt, zien we niet veel, behalve dat er geen scherm bovenop het dashboard prijkt. Daar lijkt Jaguar wellicht te kiezen voor één scherm in het midden dat de hele knoppenbrij overneemt.

We wachten dus nog steeds geduldig af tot en met september, wanneer het interieur én exterieur van de Jaguar GT worden onthuld.