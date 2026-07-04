Waarom Lance Stroll zo vreemd stuurt (en dat is geen fout)

Formule 4- en 3-kampioen Lance Stroll staat niet voor het eerst in het middelpunt van de aandacht om de verkeerde redenen. Het zoontje van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll baart opzien tijdens de sprintrace voor de GP van Groot-Brittannië 2026 op Silverstone. Online vallen mensen over de heftige manier waarop Stroll zijn AMR26 bestuurd, maar daar zit meer achter dan je denkt.

In de video hieronder zie je hetgeen waar F1-fans over vallen. Stroll stuurt door de legendarische derde sector van Silverstone. Hij doet dat door bizar veel stuuruitslag te geven. Met een snelheid van laten we zeggen 250+ km/u draait hij het stuur ongeveer 90 graden. En dat terwijl je op de raceschool leert om zo min mogelijk te sturen omdat je daarmee snelheid verliest.

Natuurlijk hebben de reaguurders hun oordeel al klaar over Stroll. ‘’Hij rijdt zoals ik rij in Forza Horizon met een toetsenbord’’ en ‘’’WTF probeert hij te doen?!’’ lezen op X. Ook Aston Martin en Newey krijgen er flink van langs.

Het verhaal achter Strolls stuurtechniek

Is Lance Stroll dan helemaal vergeten hoe hij moet rijden? Of is dit de enige manier om met het Aston Martin-konijnenhok te rijden? Nou, ik denk dat er wat anders achter zit. Strolls teamgenoot, Fernando Alonso, deed exact dit namelijk al twintig jaar geleden.

Alonso , destijds succesvol rijdend voor Renault, reed toen precies op dezelfde manier als Stroll nu deed op Silverstone: hard op de bocht afrijden en op de apex heftig het stuur omgooien. Daardoor creëer je bakken met onderstuur. Niet ideaal, maar zo veel onderstuur heeft ook zo zijn voordelen. Je warmt de voorbanden ermee op en remt er de auto mee af. Aan het einde van de bocht grippen de voorbanden weer en kun je een snelle exit krijgen. Tenminste, da's de theorie.

Nu zullen ze bij Aston Martin iedere mogelijkheid om wat tijd te winnen aangrijpen, maar aangezien andere teams deze vreemde techniek niet hanteren, oogt het als een wanhoopspoging. Maar nu weet je in ieder geval waarom Stroll het doet en kun je dat weer in de kroeg uitleggen.