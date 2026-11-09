Inval bij BYD in Nederland vanwege kopiëren Land Rover

De Chinezen staan al sinds jaar en dag bekend om hun copycats. En zelfs nu de Chinese auto-industrie een serieuze speler op het wereldtoneel begint te worden, blijven ze kopiëren. Zo lieten we gisteren nog een schaamteloze Rolls-Royce-kloon zien. En ze lijken er iedere keer mee weg te komen.

Land Rover heeft nu echter actie ondernomen tegen BYD. Het gaat om de BYD Ti 7, die overduidelijk is afgekeken van de huidige Land Rover Defender. Maar ja, juridisch ligt dat natuurlijk allemaal wat lastiger. Er zijn heel veel auto’s die op elkaar lijken, dus wanneer is iets daadwerkelijk plagiaat?

Invallen in Nederland

Om daarachter te komen is er nu een inval gedaan bij de kantoren van BYD Europe in Hoofddorp en Schiedam. Deurwaarders zijn in opdracht van de rechtbank op zoek gegaan naar de kopieermachine. Nee oké, zonder flauwigheid: ze zijn op zoek gegaan naar belastend materiaal voordat BYD dat zou kunnen vernietigen. Denk daarbij aan 3D-modellen van een Defender, of iets dergelijks.

De invallen zijn onderdeel van een rechtszaak die momenteel aan de gang is. Het is overigens niet de eerste keer dat Land Rover een Chinees merk voor de rechter sleept. In 2019 wonnen ze een rechtszaak van Jiangling naar aanleiding van de Landwind X7. Dit was een één-op-één-kopie van de Range Rover Evoque.

Goedkope Defender

In Nederland is de BYD Defen... eh... Ti 7 (nog) niet te koop, maar in het thuisland van Land Rover wel. Daar is de BYD zo’n € 24.000 goedkoper dan the real deal. Nu zullen mensen die in de markt zijn voor een echte Defender niet zo snel overstappen op een goedkope Chinese copycat, maar klanten die een Evoque of Velar willen kopen, zijn misschien wel te verleiden. Bovendien is het een concurrent voor de baby-Defender waar Land Rover mee bezig is.

Hoe dan ook: het moet eens afgelopen zijn met dat kopiëren, dus goed dat Land Rover actie onderneemt. En nu moet Rolls-Royce BYD nog even aanklagen vanwege de Yangwang Altior die we gisteren zagen.

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