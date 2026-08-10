Hierom is het voorlopig gedaan met de Chinese EV in Europa

De opmars van de Chinese elektrische auto's lijkt niet meer te stoppen. De nieuwe merken schieten als paddestoelen uit de grond en claimen met de dag een groter marktaandeel. Maar de rek is eruit. Tenminste voor het aankomende jaar. En dat is niet omdat wij Europeanen geen Chinees meer willen, en ook niet omdat de autobouwers ze ons niet meer willen verkopen.

De extreme groei van Chinese automerken op de Europese markt zagen we allemaal wel aankomen. Het kreeg onverwacht nog een zetje in de rug door de vastlopende automarkt op eigen grond en de explosief stijgende vraag naar elektrische auto's doordat een oranje man een oorlog in Iran startte. En hoe graag de Chinezen ook willen doorpakken en hoe graag jij ook een fonkelnieuwe BYD wilt rijden, het wordt het aankomende jaar lastig om dat mogelijk te maken.

Minder BEV's, meer PHEV's

Dat stelt analist Matthias Schmidt, oprichter van Schmidt research, tegenover de Britse krant The Guardian. Hij zit een ontwikkeling gaande die tot dusver nog ietwat onder de radar lijkt te zijn gebleven: de Chinese export kan niet meer auto's naar de EU vervoeren. Omdat er geen ruimte meer is om meer auto's naar ons continent te verschepen, verschuiven de autobouwers de focus naar de PHEV ten koste van de BEV, simpelweg omdat die auto's op dit moment lucratiever zijn.

"Ik denk dat ze tegen een muur lopen als het aankomt op puur elektrische modellen", stelt Schmidt. "Ik denk dat ze de voorkeur gaan geven aan PHEV's over de aankomende 12 maanden. Dat komt vooral doordat er op dit soort auto's geen extra importheffingen gerekend worden. Pas als die maas in de wetgeving gedicht wordt in het aankomende jaar, zullen de Chinezen er alles aan doen om de voordelen eruit te maximaliseren."

"Gezien vervoer beperkt blijft en de nadruk op PHEV's ligt, betekent dat ook dat de BEV op dit moment zijn piek heeft gehad. De focus op de volledig elektrische auto komt wel weer terug als de Europese productie van deze auto's begint", legt de analist uit.

Voordeel voor Europa?

Als Schmidt gelijk heeft en de Chinezen niet ineens op miraculeuze wijze meer opties vinden om auto's te verschepen, kan deze verschuiving wat ademruimte geven aan de Europese autobouwers. Zeker nu de Duitse en Franse autobouwers mondjesmaat steeds meer betaalbare en technisch indrukwekkende EV's aan het aanbod toevoegen, kan het helpen als er simpelweg minder Chinees aanbod tegenover staat.

Aan de andere kant is het de vraag hoe lang het duurt voordat de Chinezen een vaste voet op Europees grondgebied hebben met eigen of gehuurde fabrieken die in rap tempo EV's eruit pompen. Menig autobouwer zoekt op dit moment de hulp van Chinese autobouwers om ongebruikte productiecapaciteit in hun fabrieken over te nemen, om daarmee de financiële malaise waarin ze verkeren wat te verlichten. Maar daarmee geven ze indirect ook marktaandeel weg wat op een later punt mogelijk weer lastig terug te winnen is.

Het lijkt er vooral op dat de Chinese spelers zich wel wat tijd kunnen veroorloven om de BEV op een iets lager pitje te zetten en te maximaliseren op de populariteit van de PHEV.

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