Iran wil hotels van F1-teams aanvallen

Een Formule 1-weekend draait normaal gesproken om gezelligheid, snelle rondetijden en afhankelijk van de coureur: een paar scheldwoorden. Toch maken de teams zich op dit moment zorgen om totaal andere zaken. Een Iraans persbureau heeft namelijk een lijst gedeeld met mogelijke doelwitten bij een nieuwe aanval op Iran. En daar staan de hotels waar de F1-teams in verblijven ook op.

De informatie komt van het Iraanse persbureau Fars, die een lijst heeft gedeeld met de nogal onaangename naam 'Zero Hour'. Op deze lijst staan tientallen locaties in het Midden-Oosten die volgens het persbureau doelwit zouden kunnen worden als de grote boze oranje meneer uit Amerikaland en Israël opnieuw aanvallen uitvoeren in Iran. Tussen de locaties van de lijst zitten een aantal hotels in Qatar en Verenigde Arabische Emiraten waar F1-teams, maar ook MotoGP-teams tijdens de race weekenden logeren.

Dat maakt de situatie extra vervelend, want zowel de F1 als MotoGP hebben nog wedstrijden in de regio in de agenda staan. MotoGP reist dit weekend af naar Qatar, terwijl de Formule 1 later deze maand zowel Qatar als Abu Dhabi bezoekt. En die races zijn nog niet uit de agenda geschrapt.

Bij de MotoGP heeft Yamaha in ieder geval al laten weten niet naar Qatar te reizen.

Hoe denkt Max erover?

Ook bij de Formule 1 maken ze zich zorgen. De Formula One Management (FOM) gaat de veiligheid eerst even opnieuw beoordelen voordat er een knoop wordt doorgehakt over de races in het Midden-Oosten. Dit zou na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen gebeuren.

Max Verstappen liet in Mexico al weten dat hij geen gekke Henkie is en niet zomaar zijn vliegtuig die kant op stuurt. Hij wil eerst weten welke veiligheidsgaranties er gegeven kunnen worden en hoe de situatie zich de komende weken ontwikkelt.

Voorlopig is er dus nog geen definitief besluit om de races te cancellen. De lijst van Fars is natuurlijk geen bewijs dat de locaties van de lijst ook daadwerkelijk worden aangevallen. Maar dat hotels waar teams verblijven op zo'n lijst verschijnen, maakt de sfeer er nou niet bepaald gezelliger op ofzo.

Via: GPblog

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