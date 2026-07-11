Kies maar: de hybride AMG C63 of de elektrische AMG CLA

Weet je nog toen de vorige generatie Mercedes-AMG CLA 45 S op de markt kwam? Onder de kap lag de M139-motor: de krachtigste in serie geproduceerde viercilinder ter wereld. Met 421 pk uit een schamele 2,0-liter vonden we dat destijds ronduit bizar. Maar de tijden veranderen in Affalterbach.

Mercedes-AMG trok afgelopen week het doek van de elektrische Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+-sedan en shooting brake. De knetterende vierpitter verandert in een speaker. Wat je ervoor terugkrijgt? Geen drie compacte maar sterke elektromotoren die er samen een angstaanjagend piekvermogen van 500 kW (680 pk) en maar liefst 1.759 Nm aan koppel uitstampen.

We hebben het hier over de compacte 'instap'-AMG die qua pk's in één klap de zwaar bekritiseerde viercilinder-hybride C63 S E Performance evenaart, maar dan in een veel compacter, brutaler jasje. Is de hiërarchie binnen AMG hiermee definitief op zijn kop gezet?

Dit zijn de cijfers

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Mercedes-AMG C63 S E Performance Afmetingen in mm 4.742 x 1.859 x 1.469 4.842 x 1.900 x 1.458 Vermogen 680 pk 680 pk Koppel 1.759 Nm 1.020 Nm Wagengewicht 2.280 kilo 2.111 kilo 0-100 km/u 3,0 seconden 3,4 seconden Topsnelheid 250 / 270 km/u 250 / 280 km/u Bagageruimte 551 liter (Shooting Brake) 320 liter (Estate) Elektrische range 670 kilometer 13 kilometer Volledige range 670 kilometer 957 kilometer Energiekosten per 100 kilometer Snelladen: 10,73 euro

Thuis laden: 3,96 euro 17,53 euro

Als je puur naar de cijfers van de twee AMG’s kijkt, komen ze nog verdacht dicht bij elkaar. Hoewel ze qua pk's exact gelijkspelen, verpulvert de CLA zijn grotere broer met een elektrisch koppel van 1.759 Nm tegenover 'slechts' 1.020 Nm van de C63. De CLA is dan wel 170 kilo zwaarder, maar toch weet ie (dankzij dat koppel) sneller naar de 100 te sprinten, al is een verschil van 0,4 seconden natuurlijk geen enorme marge.

Praktisch gezien liggen de twee ook vrij dichtbij elkaar (in sedanvorm). Omdat de C63 een gecompliceerde hybride is met een elektromotor en accu op de achteras, is de kofferbak van de Estate gekrompen naar 320 liter. Daardoor kun je zelfs in de CLA sedan meer rommel kwijt: 390 liter achterin en 101 liter in de frunk. De CLA Shooting Brake heeft 551 liter aan plaats.

Elektrisch of hybride rijden hebben ook zo hun voor- en nadelen. De C63 houdt al na 13 kilometer op met elektrisch rijden, maar daar is ie ook niet voor gebouwd. Over een complete rit hoef je pas na 957 kilometer de C-Klasse te tanken terwijl de EV na 670 kilometer aan de lader moet. Ondanks zijn puike snellaadcapaciteiten komt ie natuurlijk niet aan de tijd van benzine tanken. Qua kosten kun je dan wel weer beter elektrisch rijden, zelfs als je alleen maar gaat opladen bij een snellader.

Welke wordt het?

Overige zaken zijn afhankelijk van jouw mening. Het uiterlijk bijvoorbeeld: met de CLA rijd je duidelijk in iets nieuwers, maar misschien vind je net als ik de vorige generatie eigenlijk wel knapper. Voor het interieur geldt hetzelfde. Het grootste verschil is het gigantische scherm in de CLA ten opzichte van het middentabletje van de C63. Het is maar net wat je mooier/handiger vindt.

Dus wat wordt het: een echte viercilinder hybride in de C63 S E Performance en moeten uitleggen waarom je geen V8 hebt of de CLA 45 4MATIC+ met neppe viercilinder en moeten uitleggen wat AMGFORCE S+ is?

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