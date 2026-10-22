Is de AMG GT SUV nog te redden met een goede spec?

Bij de nieuwe AMG GT 4-Door ontdekten we dat deze auto in de juiste uitvoering helemaal niet zo lelijk was als het exemplaar op de persfoto’s deed vermoeden. De vraag is nu dus: is de AMG GT SUV nog te redden met de juiste uitvoering?

De eerste indruk van deze auto was niet heel positief. Vooral de neus van de AMG GT SUV is een puinhoop, met een grote gapende muil en overal sleuven en luchtopeningen. Aan de achterkant is het grote zwarte paneel met ronde lampjes nog steeds een moeilijk designelement, net als bij de lage AMG GT. We gaan eens kijken of hier nog wat aan te doen is in de configurator.

We hebben meteen goed nieuws, want de auto heeft standaard NIET de rommelige neus die we op de foto’s zagen. Vooralsnog is alleen de instapversie te bestellen (de 544 pk sterke AMG GT 53 SUV) en die heeft een neus zonder allerlei kieuwen en sleuven. Dat scheelt al een hoop.

Aan de proporties ligt het niet

Voor de AMG GT SUV geldt namelijk hetzelfde als bij de 4-Door Coupé: de algehele proporties zijn niet het probleem. Als je naar de zijkant kijkt is het best een elegante auto voor SUV-begrippen, met een gestrekt profiel en een relatief lange motorkap. Zeker als je het vergelijkt met de lompe EQE SUV en EQS SUV.

Ook hier geldt de kunst van het weglaten: als je niet het AMG Nightpakket aanvinkt heb je gewoon een relatief stijlvolle uitvoering met zilverkleurige raamlijsten en accenten. Daarnaast kun je optioneel nog het chroompakket aanvinken, wat we gedaan hebben op deze configuratie.









Zilverkleurige velgen

Sommige fabrikanten bieden tegenwoordig alleen nog maar velgen in zwart of diamond cut aan (we kijken naar jullie, BMW), maar godzijdank kun je bij Mercedes nog gewoon zilverkleurige velgen kiezen. Ook qua kleuren zijn er leuke keuzes, zoals in dit geval een olijfgroen exterieur met een beukenbruin interieur.

Dit is het beste wat we ervan kunnen maken. De puinhoop op de neus is redelijk opgeruimd, aan het zwarte paneel op de achterkant kunnen we helaas niks doen. Maar dit oogt in ieder geval al een stuk beter dan het gele exemplaar dat we bij de lancering te zien kregen. Al zeggen we het zelf.

De AMG GT 53 SUV kost overigens € 118.847. Voor het afgebeelde exemplaar zijn we € 129.737 kwijt, dus je hoeft niet extreem veel geld uit te geven aan opties om de mooiste configuratie te krijgen. Integendeel, je kunt sommige opties juist beter achterwege laten.

Zelf aan de slag met de AMG GT SUV-configurator? Dat kan op de website van Mercedes.

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