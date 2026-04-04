Is de coupé-SUV dood…?

We hebben het al vaak geroepen: de coupé-SUV is de meest zinloze carrosserievorm die er is. Je hebt een auto die niet praktisch is én niet mooi. Maar ja, mensen willen kennelijk graag een SUV die er ‘sportief’ uitziet.

Als de markt zo graag een coupé-SUV wil, kunnen we het fabrikanten natuurlijk niet kwalijk nemen dat ze die auto’s bouwen. Maar willen mensen nog wel een coupé-SUV? Als we kijken naar de Nederlandse verkoopcijfers zijn die namelijk helemaal niet zo goed. We vergelijken een aantal coupé-SUV's met hun normale evenknie, aan de hand van de verkoopcijfers van 2025.

BMW X6

BMW X5: 1.367 verkocht

BMW X6: 34 verkocht

De BMW X6 is de godfather van de coupé-SUV’s. Ja, de SsangYong Actyon was eerder, maar de X6 was de echte doorbraak. Er is alleen geen hond die nog een nieuwe X6 koopt in Nederland. Vorig jaar werden er een schamele 34 exemplaren geregistreerd, terwijl er van de X5 40 keer (!) zoveel werden verkocht.

Nu zal dat voor een groot deel door het motorenaanbod en de prijsstelling komen. De X5 heeft namelijk een ‘goedkope’ instapper van €104.000. De X6 begint bij de xDrive 40i, die €135.241 kost. Dat is ook meteen €10.000 duurder dan een X5 met exact dezelfde aandrijflijn. Dus ja, niet gek dat niemand een X6 koopt.

BMW X4

BMW X3: 2.020

BMW X4: 26

Verkoopt het kleine broertje van de X6 – de X4 – wel goed? Nou, nee. Hier zijn er maar 26 van verkocht, tegen 2.020 X3's. Nu is deze vergelijking een beetje scheef, omdat de X3 een nieuwe generatie heeft gekregen, terwijl de X4 in november uit productie is gegaan. De X4 heeft dus geen opvolger gekregen, wat natuurlijk ook iets zegt. In 2024, toen de X4 wel het hele jaar te bestellen was, werden er ook maar 46 verkocht in Nederland.

Tóch krijgt de BMW X4 nog een opvolger. Die komt in de vorm van de Neue Klasse iX4, die dus elektrisch wordt. We zijn benieuwd of die auto wel zoden aan de dijk gaat zetten.

Volkswagen ID.5

Volkswagen ID.4: 3.733

Volkswagen ID.5: 102

Nog een leuk voorbeeld: de Volkswagen ID.5. Een ID.4, maar dan lelijker. Dat niet alleen: de ID.5 was ook een stuk duurder. De ID.4 kostte als Limited Edition €39.990, terwijl de ID.5 opeens €47.990 kostte. Daarom werden er vorig jaar maar 102 ID.5’s verkocht, wat zeker voor Volkswagen-begrippen heel erg weinig is. Per januari is de Volkswagen ID.5 daarom – net als de BMW X4 – geschrapt. In dit geval gaat het om een lokale beslissing van Pon, in andere landen is de ID.5 nog wel leverbaar.

Volvo EC40

Volvo EX40: 4.143

Volvo EC40: 872

Volvo doet ook nog een poging om hip te doen, met de C40. Je zou denken: daar hebben we Polestar al voor, maar goed. De C40 is een XC40 met een aflopende daklijn. En Volvo had het lef om deze auto naast een P1800 te plaatsen op de persfoto's... Enfin, de C40 werd later omgedoopt tot EC40 en daar zijn er vorig jaar 872 van verkocht. Dat is nog niet zo slecht in vergelijking met de eerdergenoemde modellen, totdat je het afzet tegen de EX40. Daar zijn er 4.143 van verkocht.

Zijn er ook nog coupé-SUV’s die het wél goed doen?

De oplettende lezer heeft natuurlijk door dat we nog zeker niet alle coupé-SUV's behandeld hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld nog de GLC en GLE Coupé en de Porsche Cayenne Coupé. Die zijn we niet vergeten, maar we hebben simpelweg geen cijfers van deze modellen, omdat ze op één hoop gegooid worden met de normale varianten.

We kunnen wel een globale inschatting maken: als we kijken naar de nieuwe Cayennes op Autoblog Spots is minstens de helft een Coupé. We kunnen dus wel aannemen dat deze variant redelijk succesvol is. Ook bij de Mercedes GLE-spots zijn de coupés goed vertegenwoordigd. En we moeten niet vergeten dat een auto als de Model Y razend populair is. Dat is in feite ook een coupé-SUV, alleen heb je geen keuze uit een andere variant.

De conclusie dat de coupé-SUV dood is in Nederland kunnen we dus niet trekken. Maar het is ook geen carrosserievariant die garant staat voor een verkoopsucces, als je dat soms dacht.