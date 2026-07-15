Is de Denza Z goed genoeg om de Porsche 911 te verslaan?

Voorafgaand aan het Goodwood Festival of Speed mochten we op het Goodwood Motor Circuit rijden met de splinternieuwe Denza Z. We waren in goed gezelschap, want Jenson Button was er ook. Net zo nieuwsgierig als wij om te zien of de Denza Z goed genoeg is om het op te nemen tegen de Porsche 911.

Op de weg kom je steeds vaker Chinese auto’s tegen, van allerhande merken die je zelfs als liefhebber vaak even op moet zoeken. De overeenkomst tussen al die modellen is dat ze doorgaans niet bepaald op autoliefhebbers gericht zijn. BYD verkocht in het eerste halfjaar van 2026 méér auto’s in Nederland dan Citroën, Leapmotor, Jaecoo en MG scoorden alledrie beter dan Fiat en Zeekr, Omoda, Polestar, Xpeng en Smart deden het beter dan DS of Lancia.

In totaal werden er in het eerste halfjaar ruim 13 duizend Chinese auto’s in ons land verkocht. Het overgrote deel ervan valt echter in de categorie ‘veel voor weinig’: een tikje saaie gezinsauto’s die doorgaans goedkoper zijn dan hun concurrenten van de gevestigde orde. BYD wil daar verandering in brengen en komt nu ook met auto’s die liefhebbers moeten aanspreken, gedeeltelijk onder de merknaam Yangwang en sinds kort ook onder de merknaam Denza.

De Denza D9 is weliswaar een busje, maar de Denza Z9 GT wil het opnemen tegen de Porsche Taycan, terwijl de BAO 5 het de Defender moeilijk moet gaan maken. Afgelopen week toonde het merk de nieuwe Z, een elektrische sportauto. Het is een 2+2, net als de Porsche 911 — en dat is dan ook direct de auto waar de Z zijn pijlen op richt.

Vier versies

Denza zelf heeft nog niet bekend gemaakt of de auto ook naar Nederland komt, dus we vroegen het na bij topvrouw Stella Li. Zij vertelde ons dat we de auto eind dit jaar in Nederland kunnen verwachten, terwijl ook de BYD Shark en de Denza BAO 5 naar de Nederlandse showrooms zullen komen. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk weten ze al wel hoeveel ze voor de Denza Z kwijt zijn.

De auto is direct vanaf de start leverbaar in drie versies: Coupé, Spider en Racing. Tijdens het Festival of Speed toonde Denza ook de Special Edition, waarmee later dit jaar op de Nordschleife recordpogingen zullen worden ondernomen. Die Special Edition heeft meer dan 2.000 pk, maar ook een verbeterde koeling. De andere drie varianten moeten het stellen met 1.605 pk. Wat er dan zo racy is aan de Racing? Hij is lichter en mede daardoor sneller. Dat hij lichter is, komt onder meer omdat hij in tegenstelling tot de Coupé en Spider geen luchtvering heeft. De Racing is voorzien van schroefveren die speciaal op het circuit zijn afgestemd.

Terug naar de Britse prijzen: de Coupé kost je daar minimaal £ 142.900 (omgerekend € 167.723), de Spider is leverbaar vanaf £ 159.900 (omgerekend € 187.676) en de Racing vanaf £ 172.900 (omgerekend € 202.934). Ter vergelijk: een Porsche 911 Carrera kost daar £ 105.200 en een 911 Turbo £ 199.500. De tijd dat je bij Chinese fabrikanten tachtig procent van de kwaliteit kreeg voor zestig procent van de prijs is dus wel voorbij.

Drie motoren

Voor de Z gebruikt Denza het e³ Sports Car Platform, in de basis het platform dat ook voor de Z9 GT gebruikt wordt. De Yangwang U9 en U9 Xtreme maken gebruik van het e⁴ Platform, dat gelijkenissen heeft maar toch een belangrijk verschil heeft. De Yangwangs hebben één motor per wiel, de Denza Z moet het stellen met ‘maar’ drie motoren. De voorste motor produceert 680 pk, de twee achterste voegen daar per stuk 462 pk aan toe. Dat zorgt voor een systeemvermogen van 1.605 pk en een koppel van 1.260 Nm.

De Spider is logischerwijs het minst snel: die sprint in 2,3 seconden naar de 100 en in 6,46 seconden naar 200. De Coupé en Racing doen datzelfde trucje in respectievelijk 2,25 en 6,36 seconden. Mocht je dat allemaal te traag vinden, dan kun je de Racing laten voorzien van semi-slicks. Mocht je dan gebruik maken van de launch control, dan sprint je in 1,96 seconden naar 100 en in zes seconden rond naar de 200. De topsnelheid bedraagt voor alledrie de varianten 300 kilometer per uur. Op semi-slicks bereikt de Racing een topsnelheid van 350 kilometer per uur.

In iedere uitvoering beschikt de Z over Denza’s Blade Battery, waarmee hij ook geschikt is voor Flash Charging. De belofte van Denza is daarbij: ‘Ready in 5, Full in 9, Cold Add 3’. Dat wil zeggen dat je in vijf minuten de batterij op kunt laden van 10 naar 70 procent (ready), terwijl je de batterij in negen minuten compleet vollaadt. Bij echt koude temperaturen komt daar wat bij: bij een temperatuur van -30 moet je bij die tijden vijf minuten optellen.

Als je je keurig houdt aan de rijstijl van de WLTP-cyclus kom je tot 410 kilometer met de Coupé, tot 400 kilometer met de Spider en tot 380 kilometer met de Racing. Als je je Z meeneemt naar het circuit, zul je vaker een Flash Charger op moeten zoeken. Het probleem daarbij is dat de meeste circuits die niet hebben; tot nu toe zelfs geen enkel circuit. De Flash Chargers zullen in eerste instantie vooral bij BYD-dealers worden geïnstalleerd; vanaf Zandvoort zul je daarvoor naar Haarlem moeten rijden (en hopen dat die dealer een Flash Charger heeft tegen de tijd dat je Z is afgeleverd).

Zwaarder dan de maan

Denza vertelt zelf trots dat de carbon-keramische remmen ongeveer dertig kilogram onafgeveerd gewicht besparen, maar uiteraard blijft het een auto die zwaarder is dan de maan. Dat komt niet alleen door het accupakket, maar ook door bijvoorbeeld standaard gemonteerde stoelen met massagefunctie en deuren met soft close.

De Coupé weegt 2.230 kg en de Spider 2.300 kg. Opmerkelijk genoeg is de Racing, ondanks het gebrek aan luchtvering, twintig kilogram zwaarder dan de standaard Coupé. Een 911 Turbo S weegt leeg 1.725 kg, een 911 GT3 RS weegt 1.450 kg en een McLaren Artura brengt ondanks zijn hybridesysteem een bescheiden leeggewicht van 1.395 kg in de schaal.

Tijdens het rijden voel je dat gewicht uiteraard, zeker op een hobbelig circuit als het Goodwood Motor Circuit. De ophanging is prima, maar heeft voelbaar moeite met het grote gewicht. Het gehobbel brengt een onbalans in de auto, waardoor het lastig is in een rechte lijn aan te remmen voor een bocht. Ook het op het asfalt brengen van het immense vermogen is een heel karwei: de tractiecontrole lijkt het vermogen langer in te dammen dan noodzakelijk.

Uiteraard kun je schakelen tussen verschillende rijmodi, waarbij de tractiecontrole ook iets minder fanatiek aanwezig kan zijn. Tijdens deze eerste kennismaking mochten we daar echter niet mee experimenteren. Denza heeft een handvol prototypes, die ze graag nog langer willen tonen aan de wereld. Misschien dat de Racing beter toegerust is op het circuit, maar die konden we helaas niet proberen: wij kregen een Coupé toegewezen.

Punten op de i

Daarmee hebben we de grootste tegenvaller gelijk gehad. Verder ziet de boel er eigenlijk prima uit. Een fraai interieur, een lekker stuurgevoel met precies genoeg gewicht en ook een goed remgevoel. Bij veel elektrische auto’s was dat een heikel punt, omdat de overgang tussen regenereren en remmen zelden consistent was en daardoor (te) duidelijk voelbaar. Dat lijkt in de Denza Z echter prima voor elkaar te zijn, en de enorme remschijven leken weinig moeite met het gewicht te hebben.

Hoe dat op langere circuits als de Nordschleife is, blijft uiteraard afwachten. Het Goodwood Motor Circuit is 3,8 kilometer lang — een halve kilometer korter dan Zandvoort en 17 kilometer korter dan de Nordschleife. Wij hadden vooral de indruk dat een circuit niet direct tot de natuurlijke habitat van de Denza Z behoort. We moeten echter geduld hebben om de auto langer uit te kunnen proberen.

Op het eerste gezicht lijkt het echter een goede auto, waarbij op het gebied van software en onderstelafstemming nog een paar puntjes op de i gezet kunnen worden om hem op het niveau van de concurrentie te krijgen, die bovendien het voordeel van een klinkende naam heeft.

Wat Jenson Button van zijn rondjes in de Racing dacht? “Hij is ongelooflijk snel en de remmen zijn indrukwekkend. De kans dat ik naar een trackday ga is echter klein, ongeacht of het met een elektrische auto is of niet. Ik woon in Californië nu, ik heb kinderen… Doe mij maar een Spider!”

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