Is de elektrische Hilux net zo taai als de oude? Toyota doet Top Gear na

De Toyota Hilux heeft sinds de beroemde Top Gear-test uit 2003 een reputatie waar je u tegen zegt. Een auto die alles overleeft wat drie Britse presentatoren kunnen bedenken, vergeet je natuurlijk niet zomaar. Toyota vraagt zich nu af of de nieuwe elektrische Hilux dezelfde behandeling aankan.

Reddit kiest de marteling

Toyota GB liet het internet bepalen hoe de nieuwe elektrische Hilux getest moest worden. De keuze was eigenlijk best simpel: een enorme sloopkogel of een caravan van een gebouw laten vallen. Reddit koos, natuurlijk helemaal volgens verwachting, voor de meest absurde optie.

Op een vliegveld in Suffolk werd vervolgens een caravan van 760 kilo ongeveer negen meter de lucht in gehesen. Daaronder stond de nieuwe Hilux BEV rustig te wachten op zijn lot. Denkend aan hoe zijn voorvader dezelfde situatie had meegemaakt. En overleefde.

Top Gear achterna

De stunt is natuurlijk een directe knipoog naar de beroemde Top Gear-test uit 2003. Jeremy Clarkson deed destijds alles wat die kon verzinnen om een oude Hilux kapot te krijgen. De auto werd onder meer tegen een boom gereden, in zee gezet en vanaf hoogte met een caravan gebombardeerd. Zelfs een gebouw dat om de Hilux heen werd gesloopt, was niet genoeg om de Hilux te vermoorden.

Toyota wilde met de nieuwe stunt vooral aantonen dat de elektrische aandrijflijn niets verandert aan het robuuste karakter van de Hilux. En dus mocht de caravan opnieuw naar beneden. De perfecte test.

Elektrisch en nog steeds taai

Na de klap werden de ingenieurs erbij gehaald om de schade te bekijken. Het resultaat: vooral wat deuken en krassen aan het koetswerk. Maar nog belangrijker: de elektrische Hilux kon na de impact direct worden ingeschakeld en reed vervolgens gewoon weer weg.

De negende generatie Hilux is verkrijgbaar met elektrische of diesel-aandrijving en kan maximaal 1.065 kilo meenemen en 3.500 kilo geremd trekken. Toyota heeft bovendien al laten weten dat er meer tests aankomen.

Want als het internet eenmaal ontdekt dat je een Hilux kunt testen door er caravans op te laten vallen, kun je natuurlijk moeilijk weer terug naar een simpele crashtest. Of je laat het aan WhistlinDiesel over. Die is ook goed met Hiluxen iets te heftig testen.

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