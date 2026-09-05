Is de goedkoopste GR Yaris van Marktplaats inmiddels een beetje betaalbaar?

De Toyota GR Yaris is zo’n auto die nieuw echt compleet onbetaalbaar is geworden. Voor de huidige generatie mag je namelijk al snel 90.000 euro aftikken. En dat is de vanafprijs. Ja de GR Yaris is tof, maar natuurlijk niet zo tof. Gelukkig hoef je voor een gebruikte GR Yaris niet meteen een tweede hypotheek af te sluiten. Wij zijn namelijk even gaan speuren op Marktplaats, en de goedkoopste GR Yaris blijkt zo slecht nog niet te zijn!

Een Yaris die nergens op slaat

De GR Yaris is een van die auto's waarbij Toyota zich even lekker liet gaan. In plaats van het zoveelste zuinige boodschappenautootje bouwde het merk een compacte driedeurs met een 1,6-liter naaimach.. driecilinder turbomotor, vierwielaandrijving en een serieus sportief onderstel. En misschien nog wel het leukste: hij is handgeschakeld.

Dit specifieke exemplaar komt uit 2020 en heeft inmiddels 48.950 kilometer gereden. Daar valt prima mee te leven lijkt mij. Er is verder niet aan gekloot en de motor geeft je 261 pk en 360 Nm, waarmee je in 5,5 seconden naar 100 km/u kunt sprinten. De topsnelheid ligt op 230 km/u.

Oke, die witte kleur is misschien een beetje saai. Maar... Dit is wel een Performance-uitvoering met een sperdifferentieel. Dat dan weer wel.

Ook qua uitrusting is de GR Yaris trouwens lekker. Je krijgt namelijk stoelverwarming, een verwarmd stuurwiel, keyless entry en start, 18-inch lichtmetalen velgen en Alcantara bekleding. Daarnaast zit er natuurlijk het nodige aan veiligheid en comfort op. Oh, en vergeet het carbon dak niet!











Is €33.950 dan goedkoop?

Hier wordt het interessant. De vraagprijs van 33.950 euro maakt dit momenteel een van de best geprijsde GR Yaris-exemplaren op Marktplaats.

Je krijgt hier ook geen compleet afgebeuld circuitproject. De auto heeft volgens de advertentie keurig onderhoud gehad bij de dealer, de onderhoudsboekjes zijn aanwezig en de auto staat als schadevrij geregistreerd. Ook zijn er twee sleutels en zit er fabrieksgarantie bij volgens de advertentietitel.

Daarnaast klinkt de auto ook nog iets toffer dan standaard. De Japanner is namelijk voorzien van een Bastuck uitlaat met kleppensysteem. Want 261 pk is natuurlijk leuk, maar het is nog leuker als je buurman dat niet vindt.







Betaalbaar is relatief

Is 33.950 euro goedkoop voor een Yaris? Nee. Voor dat bedrag kun je een heleboel andere auto's kopen en waarschijnlijk nog een behoorlijk bedrag overhouden voor benzine. Tenminste, als de prijzen normaal zouden zijn.

Maar voor een GR Yaris met 261 pk, vierwielaandrijving, handbak en sperdifferentieel wordt het allemaal een stuk interessanter. Zeker omdat je voor minder dan 35 mille een auto krijgt die qua rijbeleving weinig met een normale Yaris te maken heeft.

Of dit daadwerkelijk de allergoedkoopste GR Yaris van Marktplaats is, kan natuurlijk veranderen zodra iemand anders besluit zijn exemplaar voor een paar honderd euro minder online te zetten.

Interesse? Linkje vind je hier!

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