Is de nieuwe BMW X5 zo wel om aan te zien?

De nieuwe BMW X5 is nog maar net onthuld, maar de eerste digitale tuners zijn er al lekker mee aan de slag gegaan. Want waarom zou je wachten tot de auto op straat staat als je ook gewoon een blik Photoshop open kunt trekken? In dit geval is het Vossen Wheels, je weet wel, dat merk van die dikke velgen. Zij hebben de X5 alvast voorzien van een setje nieuwe schoenen en een kleine verlaging. De meningen over de looks van de nieuwe X5 zijn op z'n zachtst gezegd nogal verdeeld. Dus de vraag is: ziet hij er zo eigenlijk beter uit?

Meteen naar de tuner

Vossen Wheels heeft een serie aan renders gemaakt waarop de Bimmer een stuk dichter tegen het asfalt ligt en voorzien is van een set HF-9-velgen. Het resultaat? Ik vind het best tof.

De vijfspaaks velgen vullen de wielkasten mooi op en geven de toch al minder schoenendoos gelijnde X5 een wat agressievere uitstraling. Zeker in combinatie met de zilveren lak en de zwarte accenten oogt het geheel alsof BMW stiekem alvast een M Performance-pakket heeft gemonteerd.

De HF-9-velgen in kwestie zijn leverbaar in 22, 24 en voor als je echt een serieuze speler bent: 26 inch. Mocht je nou denken dat zo'n setje een koopje is, dan moet ik je wel echt teleurstellen. Een set begint omgerekend bij ongeveer 3.570 euro voor 22 inch, loopt op naar zo'n 3.740 euro voor 24 inch en kost voor de 26-inch uitvoering ongeveer 4.250 euro. En inderdaad, daar moet je de bandjes nog bij optellen.











De dikste X5 van dit moment

De renders showen de nieuwe X5 in de M60e-uitvoering, voorlopig de sterkste versie totdat de nieuwe X5 M verschijnt. Onder de kap ligt een 3,0-liter zes-in-lijn met turbo, gecombineerd met een elektromotor. Samen goed voor een helemaal niet slechte 603 pk en 800 Nm. Daarmee vliegt de hybride SUV in 4,5 seconden naar de 100 km/u en haalt hij een elektrisch rijbereik tot 98 kilometer volgens WLTP.

De grote vraag is natuurlijk of BMW hem zelf ook zo zou moeten afleveren. Ik ben meestal geen fan van enorme velgen onder SUV's, maar deze beelden laten wel duidelijk zien dat de nieuwe X5 verrassend goed tegen een setje Vossens kan. Echter is de voorkant nog steeds lelijk.

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