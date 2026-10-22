Moet je parkeergeld betalen als de parkeerautomaat kapot is?

Wat doe je als je ergens betaald moet parkeren maar de automaat het niet doet? Eerst heel erg balen natuurlijk en daarna proberen te betalen via een app. In België hoopt je vanaf vandaag dat de betaalautomaat bij de parkeerplaats het niet doet.

De hoogste rechter in België (het Hof van Cassatie) heeft behoorlijk wat veranderd voor betaald parkeren. Dit komt door een rechtszaak die in 2022 werd aangespannen door een vrouw uit Charleroi. Ze wilde ergens betaald parkeren, maar een defecte betaalpaal gooide roet in het eten. De vrouw besloot dan maar niet te betalen. Toen ze terugkwam bij d’r auto bleek ze een parkeerboete te hebben gekregen.

Volgens de lokale autoriteiten had ze maar gebruik moeten maken van een andere automaat. De automobiliste was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Nu, vier jaar later, geeft de hoogste rechter haar gelijk. Waarom? Simpel: er was al een regel in de Belgische wet die voorschrijft dat je niet op zoek hoeft naar een werkende automaat. In plaats daarvan gelden dan de regels die ook in een blauwe zone gelden: een schijf leggen en maximaal twee uur parkeren.

Landelijk rechttrekken?

Ondanks de regel zijn er steden, net als Charleroi, waar in de wet ook staat dat je eerst naar een andere automaat moet zoeken voor je gratis mag parkeren met een blauwe schijf. Door deze uitspraak zouden ook die steden nog eens naar hun wetgeving moeten kijken. Er wordt niets gezegd over betalen via een parkeerapp, maar de gemeenten zouden het gebruik ervan als alternatief niet mogen verplichten. Je zou daarmee parkeerders uitsluiten.

Hoe zit dit in Nederland?

Hier in Nederland is er in 2024 ongeveer zo’n zelfde rechtszaak geweest waarbij het Gerechtshof in Den Haag eraan te pas moest komen. Het gerechtshof was van oordeel dat niet van verlangd kan worden dat een automobilist per auto op zoek gaat naar een automaat die wel werkt als die alleen op grote afstand te vinden is. De gemeente moet ervoor zorgen dat er binnen een redelijke afstand een werkende parkeerautomaat staat. Toch moet de parkeerder wel gewoon zijn parkeerkosten betalen, iets wat in België dan dus niet hoeft.

Foto: Range Rover Sport SVR krijgt boete in Leiden gespot door hhitalia

Bron: De Tijd

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