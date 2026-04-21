Autofabrikanten komen terug van SUV-gekte, willen weer sedans en hatchbacks bouwen

Als we naar de Nederlandse verkoopcijfers kijken, zijn de SUV, crossover en kleine hatchback nog altijd de belangrijkste segmenten voor autofabrikanten. Gelukkig bestaat de wereld niet alleen uit Nederlandse autokopers. Grote fabrikanten als Ford, Nissan en Stellantis zien weer heil in nieuwe sedans en hatchbacks!

De grote reden hierachter? De prijs van hoge auto’s. SUV’s en crossovers zouden te duur zijn voor verschillende doelgroepen waardoor ze uit de markt worden geprijsd en maar voor een tweedehandsje gaan. Volgens Auto News gaan verschillende merken daarom nu weer lagere, goedkopere auto’s bouwen.

‘’Veel mensen vragen om sedans’’

Nissans marketing- en verkoopbaas in de VS, Tiago Castro, noemt sedans ‘’ongegeneerd en onverwacht’’. Hij ziet de sedan als ‘’een kans om terug te keren naar de wortels van het merk". Ook Stellantis-ontwerper Ralph Gilles ziet dat de sedan weer aan terrein wint, terwijl zijn collega’s juist iets anders laags willen maken. Hij zegt: ‘’Veel mensen vragen om sedans. Jonge ontwerpers willen hatchbacks zoals de GTI uit de jaren '80. Ze willen een persoonlijke auto die leuk is om in te rijden en makkelijk te parkeren. Dat zet ons aan het denken over verschillende carrosserievormen." Dit zei hij bij Car Design News .

Zelfs Ford, dat nog niet zolang geleden een vreselijk einde maakte aan de Focus en Fiesta, kan niet ontkennen dat de sedan goed bezig is. "De markt voor sedans is erg dynamisch. Het is niet dat er geen markt is. We konden alleen geen manier vinden om te concurreren en winstgevend te zijn. Nou, misschien vinden we daar nu wel een manier voor’’, zegt Ford-baas Jim Farley tegen Carscoops .

Ook in Nederland weer interesse in de sedan?

In Amerika staat een regelwijziging te gebeuren die ervoor zorgt dat crossovers en SUV’s weer onder personenauto’s gaan vallen en aan strenge verbruiksregels moeten voldoen. Dit ontmoedigt de fabrikant natuurlijk. Ook hier in Nederland kan zoiets gebeuren. Als de overheid er daadwerkelijk voor kiest om de autobesitas aan te pakken met wegenbelasting op basis van afmetingen, dan kan de sedan en hatchback weer aan populariteit winnen. Aangezien er voor de VS weer sedans en hatchbacks worden gebouwd door Ford, Nissan en Stellantis kunnen ze die modellen ook prima hier uitbrengen toch? Laat die nieuwe Skyline dan toch maar komen!