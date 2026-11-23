Och mensen, als we dat eens zouden mogen meemaken!!!

Je kunt tegenwoordig bijna geen nieuwe auto meer kopen zonder dat hij hoger op zijn poten staat dan strikt noodzakelijk. De SUV heeft de afgelopen jaren zo ongeveer alles verdrongen. De stationwagon, de MPV en vooral de ouderwetse sedan hebben het behoorlijk zwaar gekregen. Maar misschien begint er eindelijk iets te veranderen.

Want niet iedereen zit te wachten op een hoge auto. Zeker niet als je voor hetzelfde geld ook gewoon een ruime, comfortabele sedan kunt kopen. En dat beginnen ze bij Hyundai inmiddels ook te merken.

De Koreanen hebben onlangs de nieuwe Elantra gepresenteerd. Een behoorlijk opvallend vormgegeven sedan, waarvoor Hyundai flink in de buidel heeft getast. En dat is best bijzonder, want veel fabrikanten investeren tegenwoordig liever in de zoveelste SUV.

Volgens de grote baas van Hyundai's productplanning, kijken steeds meer Amerikaanse automobilisten weer naar sedans. Vooral omdat auto's steeds duurder worden. Het schijnt dat sommige kopers hun SUV inmiddels graag inruilen voor een goedkopere sedan.

Krijgt de sedan een tweede leven?

Bij sommige merken zijn de verkopen van sedans volgens Hyundai zelfs weer bijna vergelijkbaar met die van soortgelijke SUV's. Reden genoeg om de Elantra een compleet nieuw uiterlijk te geven, in plaats van het bestaande model nog een paar jaar te laten doorrijden. Overigens verwacht Hyundai niet dat de SUV binnenkort verdwijnt. Het merk investeert zelf ook nog volop in hoge auto's en pick-ups. Maar de sedan blijft een belangrijk onderdeel van het aanbod.

En dat is eigenlijk best fijn nieuws. Want hoe bruut of uitermate schitterend en SUV ook kan zijn, er is natuurlijk helemaal niets mis met een gewone auto die wat dichter bij het asfalt staat. Nu maar hopen dat andere fabrikanten er ook zo over gaan denken.

En de consumenten natuurlijk ook, dus er is werk aan de winkel.

Voor jou!