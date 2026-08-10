Heeft iemand de Cybertruck eindelijk gefixt?

De Tesla Cybertruck is een auto waar je eigenlijk maar twee meningen over hoort. De één vindt het een futuristisch meesterwerk, de ander vindt het ding verschrikkelijk. Maar wat je er ook van vindt, met een paar flinke aanpassingen ziet de Cybertruck er ineens... best stoer uit.

Van koelkast naar woestijnbeul

Deze creatie komt van Unplugged Performance, een tuner die zich volledig op Tesla's stort. Ieder z'n ding uiteraard. Het bedrijf pakte een Cybertruck en begon zich waarschijnlijk af te vragen: hoe maken we deze koelkast echt cool? Het antwoord: geef hem een zandkleurig wrapje, hang er een stalen bullbar op, monteer nieuwe bumpers, verbreed de wielkasten met carbon en zet er een dakrek op waar je met gemak een complete kampeeruitrusting op kwijt kunt.

Het kale roestvrijstaal heeft plaatsgemaakt voor een zandkleurige beschermfolie die niet alleen de looks verandert, maar ook steenslag en krassen moet opvangen. Kleine beschadigingen verdwijnen zelfs vanzelf wanneer de folie warm wordt.

Klaar voor de apocalyps

Uiteraard bleef het niet bij een paar uiterlijke veranderingen. De Cybertruck kreeg beadlock-velgen met BFGoodrich All-Terrain KO2-banden, extra schokdempers, aangepaste remmen, een verstelbare stabilisatorstang, een 50-inch ledbar en allerlei bevestigingspunten voor jerrycans, een reservewiel of ander cool expeditiemateriaal.

Of de gemiddelde Cybertruck-eigenaar daar ooit gebruik van maakt? Dat denk ik niet. De kans dat deze auto vaker voor de koffiebar staat dan midden in de Mojavewoestijn lijkt mij eerlijk gezegd groter. Gelukkig hoefde er onder de carrosserie weinig te gebeuren. De Cyberbeast levert nog altijd 845 pk, dus aan het vermogen zal het echt niet liggen.











Wat kost zo'n grap?

Dat verklapt Unplugged Performance niet. Alle onderdelen zijn los verkrijgbaar, maar een totaalprijs blijft geheim. Gezien de hoeveelheid staal, carbon en accessoires durf ik wel te gokken dat je hier niet met een paar duizend euro klaar bent.

Maar de belangrijkste vraag blijft: is de Cybertruck zo eindelijk om aan te zien? Ik zie het graag in de comments.

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