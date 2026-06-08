De vreemdste VW Golf ooit kost bijna evenveel op Marktpalats als een nieuwe Polo

De Volkswagen Golf hebben we in de afgelopen vijftig jaar in heel veel verschillende uitvoeringen gezien. De een paste wat beter bij het recept - zoals de GTI of Variant - dan de ander. Een trend die niet is blijven hangen, is die waar de Volkswagen Golf Country in dook: een gigantisch verhoogde hatchback met offroad-aspiraties. Da’s wel wat anders dan een futloze crossover toch?

De Golf Country kwam dan weer in verschillende versies op de markt. Een snelle zoektocht op Marktplaats leert me dat er nu drie te koop staan in Nederland: twee Chromes en één normale Syncro . De goedkoopste van het stel is zo’n Chrome, al liggen de prijzen niet ver uit elkaar.

De meest betaalbare Golf Country van dit moment op Marktplaats staat te koop in Meppel. Het exemplaar is dus een Chromo Edition waarvan er maar 558 zijn gemaakt. Het recept mag duidelijk zijn: de Golf 2 werd met maar liefst 18 centimeter verhoogd en kreeg een robuuste vering. Daarnaast is er een 4WD-systeem van Steyr-Daimler-Puch, bullbars, een reservewiel op de bips, een beschermframe voor de motor en speciale lichtmetalen velgen waar deze Country zijn naam aan te danken heeft.











De Golf op Marktplaats is eind 1991 en kwam pas eind 2025 naar Nederland. Volgens de kilometerteller is er nog maar 115.000 kilometer mee gereden. Onder de versterkte motorkap ligt een 1,8-liter viercilinder achtklepper die oorspronkelijk 98 pk produceerde. Schakelen die je zelf via een vijftraps handbak.

De prijs

De verkoper is trots op zijn geadverteerde auto. Er mankeert volgens hem weinig aan. Alleen het vouwdak moet vervangen worden. ‘’Het PVC-dak kan wat krimpen, dan heeft de motor niet genoeg kracht om het dak volledig strak te trekken’’, lezen we. Hij vraagt 20.850 euro op Marktplaats voor de goedkoopste Golf Country van dit moment. Ze houden dus best goed hun waarde, die Golf Country’s. Kijk ook gerust naar de andere twee advertenties. Die Golfjes kosten 21.500 en 22.500 euro.

Heb je wat meer geld te besteden? Kijk dan of een moderne Golf Country wat voor je is.

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