Is deze bizarre 911 de grootste heiligschennis of gewoon een goed idee?

Een Porsche 911 heeft eigenlijk altijd wel hetzelfde recept gehad: een boxermotor achterin met achterwielaandrijving. Klinkt leuk, rijdt nog leuker. Toch deelt niet iedereen die gedachte. In kangoeroeland vonden ze het namelijk nodig om dit hele recept eens even lekker om te gooien. De uitkomst kan even schrikken zijn.

Gooi die zescilinder maar weg

De Porsche, of wat er van over is, gaat door het leven met de naam Showtime Repco-Mod 933. De "33" in de naam komt volgens de bron van het traditionele racenummer van Showtime. Mocht je je toch afvragen waar dat cijfer vandaan kwam.

Zoals je misschien op de hoofdfoto wel hebt gezien is deze 911 niet helemaal standaard meer. Sterker nog, alles van de originele aandrijflijn ligt waarschijnlijk bij het grofvuil. Die leuke zescilinder? Die mocht lekker plaatsmaken voor een 7,0-liter grote LSX V8 van GM. Een motor die uit mijn hoofd goed is voor een vermogen van zo'n 500 pk. Uiteraard vonden de tuners uit Down Under dit niet genoeg en propten ze er ook nog twee turbo's van Turbosmart op. De uitlaat en de screamerpipe? Die komen gezellig door de motorkap naar boven.

Het uiteindelijke vermogen? Meer dan 1.200 pk.

Maar het leukste heb ik nog niet eens verteld: de motor ligt namelijk voorin. En waarom? Daar kom ik zo op terug.



















Om de V8 überhaupt passend te krijgen, moesten Gary Reid en zijn team een compleet nieuwe firewall, vloer en transmissietunnel bouwen. De motor bleek nog steeds te groot te zijn, waardoor er een serieus gat in de motorkap nodig was. Hoe lang ze bezig waren met de complete ombouw? Meer dan 2.000 uur.

De transmissie komt trouwens niet uit een Porsche, maar uit een Bentley. De achttraps automaat kreeg trouwens ook een sequentiële schakelmodus.

Niet gebouwd voor rondetijden

Uiteraard zijn zowel de buitenkant als de binnenkant van de auto niet meer hetzelfde als toen de 996 de dealer verliet. Alle koeling is verhuisd naar de achterkant (waar nu natuurlijk wat ruimte vrij is gekomen) en de cockpit is compleet volgestopt met allerlei spul van Haltech.

Daarnaast zijn er carbon kuipstoelen van Recaro gemonteerd, beschikt de auto over een carbon sequentiële pook en is er een hydraulische handrem gemonteerd. En dat laatste heeft nu eigenlijk wel verklapt waar deze Porsche daadwerkelijk voor gebouwd is.

Inderdaad hij is niet gebouwd voor rondetijden. Het is een driftauto.

Omdat je bij driftevents natuurlijk niet aan kan komen met een standaard bodykit kreeg de Porsche een zelfgemaakte widebody-kit met dikke set deepdish wielen van Rotiform, motorkap van carbonfibah en een achtervleugel waar je hele familie van kan eten. Naast de motorkap zijn ook het dak en de deuren van carbon en de wielkasten zijn van aluminium. Allemaal overgespoten in een kleur die je misschien wel kent van de Toyota Land Cruiser.

Het zit de Porsche puristen ook niet mee.

Maar om deze puristen toch rustig te laten slapen, het was geen collectorsitem ofzo. De carrosserie was eigenlijk al helemaal gaar en bijna alle onderdelen zaten in dozen.

Mocht je nu hopen meer van dit soort builds tegen te komen, dan moet ik je helaas teleurstellen. De ShowTime Repco-Mod 933 is een one-off. De onthulling van dit absurde ding vond plaats op Mount Panorama, het beroemde circuit bij Bathurst in Australie, tijdens de aanloop naar de Repco Bathust 1000. Dat is die grote Australische endurancerace die al sinds 1963 bestaat en zo'n beetje de belangrijkste race van Australie is.

Na de onthulling gaat de 933 trouwens niet meteen weer de garage in. De auto wordt gewoon onderdeel van de stuntvloot van ShowTime en zal gezellig op verschillende evenementen in Australië zijn banden op gaan roken.

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